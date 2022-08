Sport : colonel Mamadi Doumbouya fait de l’organisation de la CAN 2025 un projet d’intérêt national et prioritaire

🔴TRIBUNE] Ils sont nombreux les Guinéens qui se montraient jusque-là pessimistes quant à la possibilité d’organiser la Coupe d’Afrique des Nations 2025 en Guinée. Pour répondre à leurs préoccupations, Colonel Mamadi Doumbouya vient de signer une série de décrets importants qui donnent un coup d’accélérateur à ce projet tant attendu.

Le premier décret, déclare d’intérêt national et prioritaire le programme d’organisation de la CAN 2025 en Guinée. Le Comité d’organisation (COCAN), placé sous l’autorité du Président de la transition est chargé d’une mission d’intérêt public temporaire et jouit d’une autonomie de gestion administrative et financière.

Dans le deuxième décret, un transfert de crédit de quatre milliards trois cents douze millions deux cents quatre-vingt-dix-sept mille (4 312.297) mille francs guinéens est autorisé par le président de la transition notamment au profit du ministère des Sports et destiné à supporter les dépenses de fonctionnement du COCAN 2025 exercice 2022.

Le troisième décret porte sur la création d’un Comité interministériel d’orientation de la CAN Guinée 2025 (COMIOR CAN 2025). Ce comité est en charge des directives relatives à l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations de football 2025. Il est présidé par le Premier ministre. Le comité est chargé particulièrement d’assurer la coordination des interventions des administrations et des partenaires, examiner et orienter toutes les questions dépassant les compétences du ministère des Sports et du COCAN et soumettre à la décision du conseil des ministres, concevoir un portefeuille de projets, rechercher des financements et des partenaires dans le cadres de l’exécution des projets identifiés en lien avec les administrations 8concernées. Un véritable ouf de soulagement pour les fans du cuir rond.

Fidel