Sport: la Guinée accueille les 17è et 28è Championnats d’Afrique des Nations féminins Cadet et Junior, à partir du 19 février

Le président de la Fédération Guinéenne de Handball a, lors d’une conférence de presse qu’il a animée hier vendredi, 11 Février, annoncé le programme et les grands enjeux de la coupe d’Afrique junior et cadette féminin qui se jouera du 19 février au 6 mars prochain, dans la Salle de Gymnase du stade du 28 septembre, à Conakry.

La Guinée, pays organisateur va regrouper 14 équipes à-travers le contient, dont l’Angola, l’Égypte, la Tunisie. En junior 8 équipes se regrouperont à Conakry et les matchs se dérouleront du 17 février jusqu’au 27 février et en cadet, il y aura 6 équipes et les matchs se disputeront du 27 février au 6 mars 2022.

Dans son intervention le président Mamadouba Paye Camara de rappeler ceci : « Après la compétition, 4 équipes seront qualifiées au niveau des juniors, les 4 équipes qui iront en demi-finale auront tous accès automatiquement au championnat du monde et au niveau des cadettes il y aura 3 places sur 6 équipes. Donc c’est une compétition ou toutes les 6 équipes vont s’affronter mais au niveau des juniors il y aura 2 poules de 4 équipes chacun…Les matchs commenceront très tôt dans la journée, les matchs de Handball jouent 1h par match avec une pause de 15 minutes, il y aura 3 matchs par jour.»

Poursuivant, il décline l’objectif : « l’objectif c’est d’être champion des 2 catégories, à défaut c’est de se qualifier au championnat du monde et aller à la conquête des médailles, moi je me dis bien que c’est possible. Concernant les primes, le Ministère des sports a un arrêté conjoint qui définit les primes au niveau de chaque catégorie dont il n’y a pas de problème, L’État est en train de tout mettre en œuvre.»

En terme d’organisation, dit-il, cette compétions africaine est à l’image des autres compétions.

« Dpuis 2 mois, il y a un comité d’organisation qui est mis en place, nous travaillons avec le département de Sport. Chaque comité, il y a un élément de la Fédération et un élément du Ministère des Sports, il y a également notre chargé de communication qui travaille avec la confédération internationale de Handball, il y a l’ANSS qui est là aussi parce que nous sommes au temps de COVID-19. Normalement, les matchs qui sont prévus c’est à huis clos mais si la situation sanitaire du pays évolue de façon rassurante et que le comité international de Handball juge utile de faire venir quelques publics nous le ferons. Mais ce qui est important, nous donnerons la chance à la presse de diffuser les matchs en direct, sur les differents cannaux. »

Pour finir, le président de Fédération Guinéenne de solliciter au près de l’État guinéen d’un domaine à exploiter pour cette discipline sportive qui manque presque de tout en terme d’infrastructures.

« On a demandé depuis des années de nous donner une place pour faire un Palais multidisciplinaire de 3000 ou 4000 places. Donnez-nous, nous allons trouver une place nous allons trouver les moyens », assure-t-il.

Mamadou Yaya Barry

622266708