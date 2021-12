Sport : le ministre Béa Diallo reçoit la Fédération Guinéenne de Judo

Ce vendredi 3 novembre 2021, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Lansana Béa Diallo a reçu en audience la Fédération Guinéenne de Judo. C’était du chef de cabinet et du Directeur national adjoint des Sports, Djibril Kaké.

Il était question pour cette fédération de présenter les médailles obtenues des championnats Africains au Cameroun et à Dakar au ministre (une médaille d’or et une en argent au Cameroun, une médaille d’argent et une en bronze à Dakar).

Prenant la parole pour la circonstance, le ministre à féliciter la Fédération Guinéenne de Judo et les récipiendaires. Il a par ailleurs invité les uns et les autres à s’impliquer activement pour le développement du Judo en particulier et le sport en général.

Youssouf Hawa Keita