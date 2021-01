Sports : Bantama Sow annonce la création d’une ligne de crédit budgétaire dénommée ‘’subvention des fédérations’’

Au cours de sa rencontre du jeudi, 28 janvier dernier, avec les 33 fédérations sportives du pays, le ministre d’Etat en charge des Sports, Sanoussy Bantama Sow a annoncé la création d’une ligne de crédit budgétaire dénommée ‘’subvention des fédérations’’.

Selon lui, seules les fédérations qui sont bien structurées et qui travaillent correctement bénéficieront de cette subvention au moment opportun.

« J’ai le plaisir de vous annoncer la création cette année d’une ligne de crédit budgétaire (subvention des fédérations). Sachez que j’accorde la plus haute importance aux relations de travail et de complémentarité entre les différentes fédérations sportives et le département. C’est pourquoi, je vais vous annoncer que dès ma prise de service, nous allons organiser une retraite entre le Ministère, le comité olympique et les fédérations hors de Conakry, pour voir désormais comment nous allons collaborer et hisser haut le sport guinéen. Vous trouverez en moi et mes collaborateurs, des partenaires attentifs qui écoutent vos préoccupations », dira-t-il.

Youssouf Keita