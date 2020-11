SPPG : Sidi Diallo passe le témoin à Diaraye Guirassy

Le syndicat de la presse privée de Guinée (SPPG), a connu ce mardi 17 Novembre, une nouvelle figure à sa tête. Sidi Diallo, qui était jusque-là le secrétaire général du SPPG passe le témoin à la syndicaliste Diaraye Guirassy. La cérémonie de passation de service, s’est déroulée à la maison commune des journalistes à Conakry.

« Aujourd’hui, je me retrouve comme patron de média, après 8 ans de va-et-vient pour la réalisation de ce projet, du côté de Mamou, la radio s’appelle fraternité Fm…C’est incompatible en tant que PDG de continuer de diriger le syndicat de la presse privée de Guinée (SPPG) », a dit celui qui a passé six ans à la tête du SPPG.

La nouvelle secrétaire de cette organisation syndicale la camarade Diaraye Guirassy n’a pas caché sa joie : ‘’c’est un grand plaisir pour moi et une grande fierté de présider aux destinées du syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée en tant que nouvelle secrétaire générale »

« Mes remerciements vont à l’endroit de mes collègues du bureau exécutif qui ont fait et continuent de faire un travail acharné et remarquable dans l’ombre. Aux patrons de presse qui constituent nos premiers partenaires, grâce auxquels ce syndicat existe. Car sans entreprise de presse, il n’y a pas d’employés de presse et sans employés de presse, il n’y a pas de syndicats pour une quelconque lutte syndicale », dit-elle. Et de dérouler ses objectifs qui sont entre autres ‘’la signature de la convention collective avec la HAC, un projet dont la mise en œuvre nous tient tous à cœur, œuvrer pour la lutte contre les violences faites aux journalistes et la lutte contre l’impunité dans les crimes commis contre eux. Ce dédit est un phénomène continuel qui s’impose aux monde entier ». Pour relever ces défis, conclut-elle, nous tendons la main franche à la Haute autorité de la communication (HAC), aux patrons de presse et à l’ensemble de la corporation car cette lutte se doit d’être collégiale ».

Mamadou Yaya Barry