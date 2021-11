Stabilité de la monnaie guinéenne : orpailleurs et cambistes se concertent, à Conakry

Stabiliser la monnaie guinéenne (franc guinéen) face aux devises étrangères reste et demeure une préoccupation de l’Union Nationale des Orpailleurs de Guinée (UNOG) et l’association des bureaux d’échanges agréés.

C’est dans ce cadre d’une rencontre d’échange s’est tenue ce mardi, 9 novembre 2021, dans les locaux de l’union nationale des orpailleurs sis à Kaloum entre les deux entités en vue de se donner les mains pour toujours pour stabiliser de ladite monnaie guinéenne.

Au sortir de ladite rencontre, le président de l’Union Nationale des Orpailleurs de Guinée, Tidiane Koita, a tenu à préciser : « le but de cette rencontre était d’échanger avec les cambistes agréés auprès de la Banque Centrale. C’est une démarche qui a débuté à la Banque Centrale pour qu’ensemble, orpailleurs et cambistes, qu’on puisse se donner les mains pour la stabilité de la monnaie guinéenne face aux devises étrangères. Nous voudrions aller dans la même lancée puisqu’aujourd’hui, dans le cadre de la stabilité de la monnaie, nous sommes incontournables. Au moment de notre installation en 2020, la devise était dans les environs de 10500 jusqu’à 10600 et quelques. Mais la contribution des orpailleurs, cambistes agréés et la Banque Centrale, aujourd’hui, la devise est dans les environs de 9000 et quelques. Ce qui veut dire qu’on a pu faire un bon résultat. Quant à l’accompagnement de l’Etat, il a été conditionné à ce qu’on contribue à la stabilité du taux de devise dans le marché. Comme nous avons un bon, je crois dans les prochains jours, nous irons vers le gouvernement pour que la suspension des taxes à l’exportation de l’or initiée au profit des orpailleurs soit une réalité », explique-t-il.

Au nom de l’association des bureaux d’échanges agréés, Thierno Nouhou Diallo, a remercié l’union nationale des orpailleurs qui, selon vise à unifier davantage les deux corporations.

« Nous venons de sortir de cette rencontre dont l’ordre du jour concertait notre monnaie. Tout le monde sait qu’il y a un problème national par rapport aux devises. Les devises ne sont pas stables et on constate des difficultés relatives à la vente des devises après les opérations de rapatriement des montants reçus à partir de la vente de l’or. Sur ce, vu que nous sommes en chaine, après les orpailleurs, c’est les cambistes qui viennent continuer la chaine. Par rapport à ça, les orpailleurs nous ont appelés pour qu’on puisse travailler ensemble dans le but de mieux organiser le secteur. Et comme nous venons d’avoir l’information, nous les avons demandés de nous permettre de nous retourner vers nos partenaires pour que de bons résultats soient atteints au bénéfice de tous. Parce que le problème, est un problème national qui doit être réglé. Nous devons être à l’image des pays qui se portent bien économiquement. La Guinée a ce droit et c’est normalement un droit aussi pour nous de nous organiser et de faire du bon travail pour le pays », dira-t-il avant d’affirmer qu’ils sont une cinquantaine de bureaux d’échanges agréés…. »

Youssouf Keita

