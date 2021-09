Stade du 28 septembre : le colonel-président rend hommage aux victimes du massacre de 2009

Le colonel-président Mamadi Doumbouya continue de charmer les Guinéens. Après les tombes des présidents Ahmed Sékou Touré et Lansana Conté, le cimetière de Bambéto où reposent les victimes des manifs politiques récentes sous Alpha Condé, le chef de la junte s’est rendu ce lundi dans la soirée au stade du 28 septembre, à Dixinn.

Sur ce site, plus de 157 Guinéens opposés à une candidature du capitaine Moussa Dadis Camara furent massacrés en 2009.

Le président de la transition leur a rendu hommage en faisant le tour du stade en compagnie de ses proches dont les colonels Amara Camara et Balla Samoura. Sur place, des prières et bénédictions ont été formulées pour le repos de l’âme des victimes et pour que plus jamais ça en Guinée.

Mediaguinee