Stade Général Lansana Conté : le DGA, Moudjitaba Barry a pris fonction

Nommé par un décret du président de la transition, au poste de directeur général adjoint du stade général Lansana Conté de Nongo, Moudjitaba Barry a officiellement pris fonction, ce vendredi 29 juillet 2022.



Dans son discours de prise de fonction, il a tenu à remercier le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya et le ministre des sports pour sa nomination au poste de DGA. Il dit mesurer l’immensité de l’espoir et la confiance placée en sa personne.

Pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés, Moudjitaba Barry a invité ses désormais futurs collaborateurs à la rigueur et au professionnalisme.

« J’invite ici fraternellement mes désormais collaborateurs du stade général Lansana Conté de n’avoir aucun préjugé sur ma personne, ni de gêne à poser tous les problèmes auxquels ils sont quotidiennement confrontés dans leur travail afin qu’ensemble, dans une dynamique solidaire et dans la mesure du possible, nous essayions d’apporter des solutions. Je ne viens contre personne, je viens pour tout le monde. Autour de monsieur le directeur général, nous avoir le devoir de former une équipe homogène exclusivement dédiée à l’atteinte des objectifs qui lui sont assignés à la fois par l’État et la société SAM-GBM (concessionnaire du stade). Cela doit se faire dans l’attente totale dans l’intérêt de notre pays. S’il y a un principe sur lequel il n’y aura aucune négociation, c’est bien celui du travail bien fait et du devoir bien accompli. Je vous invite donc à la rigueur et au professionnalisme », a déclaré Moudjitaba Barry.

En dépit des gros moyens investis pour la construction du stade, le désormais directeur général adjoint indique avoir constaté un manque d’entretien et une sous exploitation du stade.

Pour y remédier, Moudjitaba Barry souligne que « Maintenir ce joyau dans un état attractif ne se fera qu’en liant une gestion administrative rigoureuse à un travail novateur permanent. Pour ce faire, hygiène, sécurité et confort seront les maitres mots de notre collégiale. Nous devons réussir à faire du stade général Lansana Conté, un espace utile à nos populations et rentable à notre Etat », a-t-il ajouté avant de promettre de poser des actes très prochainement avec son directeur général.

Moudjitaba Barry a par ailleurs visité les différents compartiments du stade général Lansana Conté de Nongo. Il sera officiellement installé à son bureau la semaine prochaine.

Sadjo Bah

625016669