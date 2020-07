Stop Covid en 60 jours : ‘’on n’a jamais dit qu’on allait finir avec la maladie en 60 jours’’ (Dr Sakoba)

En point de presse ce lundi, 13 juillet avec le ministre de la Santé publique, le Directeur général de l’agence national de sécurité sanitaire (ANSS), Dr Sakoba Keita a tenu à apporter quelques éclaircissements relatifs au programme « Stop COVID en 60 jours » lancé récemment par son institution.

Selon lui, « beaucoup de journalistes interprètent un peu mal notre stop COVID en 60 jours. On n’a jamais dit qu’on allait finir avec la maladie du coronavirus en 60 jours. Nous voulons plus précisément que d’ici la fin des 60 jours, nous puissions amener le taux de positivité à moins de 5%. Lorsqu’on va atteindre cela, c’est vraiment le seuil de contrôle. Le jour qu’on aura des chiffres de 2 ou 3% parmi les gens testés, la Guinée peut se frotter les mains pour dire qu’on a adopté la ligne droite vers le contrôle définitif de la cette maladie. Donc le slogan veut dire, mobilisons-nous, pour qu’on puisse atteindre cela. »

Poursuivant, il a fait savoir que cet objectif ne sera jamais atteint sans l’implication positive de toute la société.

« On ne peut pas le faire sans les communautés parce que le médecin n’a aucune face à celui qui refuse de croire à la COVID et celui qui ne veut pas venir se faire tester. Quelle la force que nous avons ? La seule force, c’est la sensibilisation et l’engagement des communautés. Que chacun veille autour de lui, pour que chacun de nous adhère », dira-t-il entre autres.

