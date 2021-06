Subvention allouée à la presse privée : Tibou Kamara donne les raisons du retard

La subvention allouée à la presse privée guinéenne se fait attendre cette année encore. Lors des questions-réponses qui ont suivi le compte-rendu du conseil des ministres, le ministre d’État, porte-parole du gouvernement, a évoqué les raisons du retard du décaissement de la subvention.

Selon Tibou Kamara, ce retard est dû aux réformes engagées par le président de la République et non à une mauvaise volonté de la part du gouvernement.

« Il n’y a pas de refus, ni de mauvaise volonté du gouvernement de la part du gouvernement. Il y a un certain nombre de réformes qui ont été introduites dans les chaînes administratives et financières qui font que les dossiers sont regardés avec beaucoup plus de vigilance et de rigueur jusqu’à ce que la pratique soit assimilée à tous. Il peut y avoir certaines lenteurs ou des retards liés à ce processus de réformes qui est en cours. En ce qui concerne la subvention, elle est dans l’ultime étape, celle du paiement », a assuré Tibou Kamara.

Sadjo Bah