La subvention aux médias privés payée ‘’d’ici mi-janvier’’ (ministre)

Les ministres guinéens des Finances Mamadi Camara et du Budget Ismaël Dioubaté ont assuré jeudi lors d’un point-presse que la subvention accordée aux médias privés –qui s’élève cette année à plus de 5 milliards de francs guinéens- va être payée le mois prochain. M. Dioubaté précise que le paiement pourrait intervenir à la mi-janvier.

« Je parle sous le contrôle du ministre de l’Economie et des Finances, on ne suspend pas la subvention à la presse. Et je crois que pour des raisons d’ordre technique, ça n’a pas été payé à bonne date, mais Monsieur le ministre de l’Economie et des Finances et moi-même, on va prendre des dispositions. Peut-être d’ici mi-janvier que vous aurez votre subvention qui est déjà engagée », dit-il.

Quant au ministre de l’Economie et des Finances qui a annoncé le premier la nouvelle a soutenu que l’aide à la presse n’a pas été bloquée mais plutôt connu un retard.

Focus de Mediaguinee