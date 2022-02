Succession d’Alpha Condé à la tête du RPG : à N’zérékoré, on parle de Kassory, Diakaria, Kalil et… Damaro

Depuis le renversement du président Alpha Condé du pouvoir le 5 septembre dernier par le Groupement des forces spéciales (GFS), les militants de l’ex-parti au pouvoir à N’zérékoré sont fortement divisés autour de la personnalité du futur successeur du champion du RPG Arc-en-ciel. Il ya deux noms qui circulent à savoir l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana et l’ancien ministre Diakaria Koulibaly.

Et déjà dans la ville, plusieurs activités se tiennent par une bonne partie de la jeunesse du parti et même membres du bureau Régional pour soutenir Diakaria Koulibaly.

Tout récemment, un tournoi du football a porté son nom. Et parmi ce soutien, nous avons remarqué la détermination de plusieurs responsables du bureau régional et notamment les structures jeunes mais aussi les mouvements de soutiens autre fois l’instrument de campagne du RPG dans la région. A cela s’ajoute le soutien qu’il bénéficie déjà chez plusieurs personnalités très écoutées dans la région.

Si Diakaria Koulibaly bénéficie de soutiens importants, Kassory Fofana également ne manque de soutiens auprès de certains responsables du parti qui estiment qu’il peut faire l’unanimité. Mais, pour beaucoup de jeunes préfèrent un jeune aux commandes du parti, comme le témoigne Moussa Camara.

« Bon vous savez que le passé nous a enseigné beaucoup de choses. Nous avions appris assez de nos cadres pendant ces dix dernières années. On s’est battus pendant plusieurs années pour la prospérité du parti. Et d’ailleurs, c’est ce que nous continuons. Mais cette fois-ci, nous souhaitons un jeune. Diakaria Koulibaly, c’est pas mal et tant d’autres. Les vieux, peuvent rester pour nous orienter, puisque ils ont un rôle indispensable dans la vie politique. Je n’ai rien contre Kassory et Damaro, mais ils peuvent aussi essayer les jeunes. Le président Alpha Condé, a toujours demandé aux jeunes de prendre leur responsabilité. Et c’est ce que nous sommes en train de faire, » mentionne ce ce militant.

Un choix qui n’est pas forcément partagé par Bangaly Doukouré qui estime que Kassory est le mieux placé pour tenir tête aux autres leaders.

« Nous partons à une élection très difficile. Face à quelqu’un comme Kouyaté, Cellou Dalein Diallo, ou encore Sidya Touré, je pense qu’il faut donner la chance à quelqu’un qui connaît mieux la cartographie et la géopolitique guinéenne. Et je pense que Kassory Fofana est le mieux indiqué », dit cet autre militant.

De son côté, Jean Lamah lui, pense que c’est le temps des jeunes.

« Réveillons-nous, et arrêtons de dormir dans ce pays. Il y a beaucoup de jeunes dans le parti comme Diakaria Koulibaly et même Ibrahima Kalil Kaba. Moi je fais confiance particulièrement à Diakaria Koulibaly parcequ’il a été utile aux jeunes que nous sommes. Alors il faut le présenter au compte du parti, c’est mieux. On ne peut continuer à présenter les vieilles personnes. Le RPG a beaucoup de cadres jeunes. En tout cas le choix du candidat doit être réfléchi et il faut qu’il soit jeune. Sinon nous on préfère se mettre à l’écart » confie ce jeune.

Il faut par ailleurs rappelé qu’une mission conduite par Sékou Souapé Kourouma, membre du bureau politique national était à la tête d’une délégation qui était venue échanger avec les membres du parti pour la restructuration du parti.

Selon nos informations, ces militants et sympathisants apparemment très déçus n’avaient pas manqué de leur dire de transmettre leur déception quant à l’attitude des cadres du parti qui ont géré le pays.

Et d’ailleurs pour beaucoup d’observateurs, la succession d’Alpha Condé à la tête du Parti, pourra être déterminante dans la survie du parti qui a dirigé le pays de 2010 à 2021.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

