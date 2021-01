Succession du patriarche, à N’zérékoré : “David Mansa n’est pas le fils biologique de Hazaly’’ (Souapé)

C’est une affaire qui défraie la chronique à Nzérékoré, principale ville du sud de la Guinée, depuis l’inhumation du défunt patriarche Hazaly Zogbélémou. Pour sa succession, deux patriarches ont été désignés pour une seule ville, tous les deux issus de la famille Zogbala.

Le premier est le colonel de la police à la retraite, Goikoya Lambert Zogbélémou, le second ou son challenger David est le fils du défunt patriarche Hazaly.

Ce dernier précise qu’il a été désigné par son père pour lui succéder. Mais, pour Sékou Souapé Kourouma, membre du bureau politique du RPG Arc-en-ciel et très proche du président de la république que nous avons joint au téléphone dit que ‘’David Mansa Zogbélemou n’est pas le fils biologique du défunt patriarche Hazaly’’.

“Il n’y a pas un choix qui divise. Il y a un seul contre tous et ça ne peut pas marcher. Et ça ne relève pas de l’administration. David Mansa Zogbélemou n’est pas son fils, c’est un fils adoptif. Même à Kankan, à Siguiri, à Faranah partout quand ils veulent installer leur kountigui, tout le monde sait comment la procédure se passe. À Kankan, on sait qui est habilité de devenir patriarche. Ça ne peut pas être autrement à N’zérékoré. Ce sont des règles qui sont établies même les colons qui sont venus dans l’esprit de dominer les autres n’a pas en changé cette règle”, enseigne Sékou Souapé.

Poursuivant, notre interlocuteur dénonce l’immixtion des autorités locales dans cette affaire.

“Pourquoi maintenant ce sont les administrateurs territoriaux qui se mettent à foudre la pagaille là-bas ? Ça ne peut pas marcher et ça ne marchera pas”, assure-t-il.

Selon les indiscrétions, le camp David serait aujourd’hui soutenu par des gens à Sékhoutouréya. Une affirmation rejetée par Sékou Souapé.

« Ce sont des histoires. Ça n’a rien à avoir avec Sékhoutouréya. Ça n’a rien à avoir et puis ce sont des chefs coutumiers, c’est purement traditionnel. On doit laisser les règles s’appliquer c’est tout” conclut ce cadre du parti au pouvoir.

Cette sortie du très influent Sékou Souapé Kourouma pourrait être bien accueillie par le camp de Goikoya Lambert Zogbélémou…

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

