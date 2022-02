Succsession d’Alpha Condé à la tête du RPG : Khalil Kaba, Kassory et Damaro émergent (Souleymane Camara)

Dans une interview accordée à nos confrères de Jeune Afrique, Souleymane Camara, jeune cadre du RPG Arc-en-ciel, ex-parti au pouvoir s’est exprimé sur la succession d’Alpha Condé, à la tête du parti pour les prochaines échéances électorales.

Selon M. Camara, trois noms font figure de favoris pour succéder au champion du RPG Arc-en-ciel. D’après lui, le dernier ministre des Affaires étrangères du régime d’Alpha Condé, Ibrahima Kalil Kaba, l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana et l’ancien président de l’Assemblée nationale Amadou Damaro Camara pourraient succéder à Alpha Condé à la tête du parti et se présenter à la prochaine élection présidentielle dont la date n’est pas encore connue.

« Trois personnalités se détachent à ce jour et elles ont toutes des arguments à faire valoir. Ibrahima Khalil Kaba, ancien ministre des Affaires étrangères d’Alpha Condé, disposerait sans doute du soutien d’une partie de la jeunesse et des femmes du parti. Il a la réputation d’être un homme intègre, travailleur et particulièrement rigoureux. De plus, il a su étoffer son réseau grâce au carnet d’adresses de son ancien patron. Au point d’avoir été perçu depuis 2016 comme un dauphin potentiel, même s’il s’en défendait. Mais il demeure encore relativement peu connu du grand public. On peut aussi citer Amadou Damaro Camara, l’ancien président de l’Assemblée nationale, qui a été en première ligne de toutes les batailles politiques menées par le RPG durant la dernière décennie. Il est cependant parfois jugé clivant et ses relations avec les autorités de la transition ont été quelque peu orageuses ces derniers temps. Enfin, l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, président du directoire de campagne d’Alpha Condé lors des deux dernières élections, jouirait du soutien de certains caciques du parti » déclare Souleymane Camara. Mais, souligne que d’autres noms pourraient sortir du bois.

« Il n’est pas non plus exclu que d’autres prétendants sortent du bois. Pour chacun d’entre eux, avoir la « bénédiction » d’Alpha Condé serait un grand avantage », a confié le pertinent Camara à nos confrères de Jeune Afrique.

Par ailleurs, l’ancien ministre des hydrocarbures, Djakaria Koulibaly serait aussi un sérieux candidat à la succession d’Alpha Condé.

Sadjo Bah