Suicide de Mariama Ciré par jalousie à Kindia: “elle s’est tuée pour un homme et plusieurs l’ont enterrée” (imam Karamba)

Le secrétaire préfectoral des Affaires religieuses de Kindia, Elhadj Karamba Diaby, s’est exprimé ce vendredi 13 août 2021 sur le suicide de Mariama Ciré Sylla. Un fait survenu mercredi 11 août au quartier Abattoir 3, dans la commune urbaine de Kindia. Selon le grand imam du quartier Banlieue, aucun être ne doit se donner la mort pour rien.

C’est au cours de son sermon de ce vendredi que le secrétaire préfectoral aux Affaires religieuses de Kindia s’est exprimé sur le cas de Mariama Ciré Sylla. Une dame qui se serait suicidée par jalousie au quartier Abattoir 3. Pour Elhadj Karamba Diaby, elle s’est suicidée à cause d’un homme et plusieurs l’ont enterrée. “Ce n’est pas moi qui le dis, c’est le Coran même qui l’affirme. D’abord, on ne doit pas ôter la vie d’une personne qui n’a pas fait un acte proportionnel à la mort. On ne doit pas se donner aussi la mort pour une raison quelconque, en tout cas, qui n’est pas du tout valable. On a appris qu’une femme se serait donné la mort par jalousie à Abattoir 3. Pourquoi mourir de la sorte? Nos sages ont raison de dire, elle s’est tuée pour un homme et plusieurs l’ont enterrée. Est-ce qu’il y a une raison pour se donner la mort de cette façon? Si tu es mariée avec quelqu’un qui ne t’aime pas et qui fréquente une autre, dis à tes parents qu’on vous sépare et marie-toi à un autre qui t’aime. Ce que nous allons dire à nos frères et sœurs, quiconque se donne la mort pour une raison quelconque n’aura que l’enfer comme récompense. Dire paix à son âme, on le dit par voisinage et la pitié, sinon c’est vraiment compliqué de partir ainsi.”, a dit Elhadj Karamba Diaby.

A rappeler que la dame Mariama Ciré Sylla a été retrouvée suspendue dans leur cour aux environs de 2 heures du matin. Selon les informations, elle s’est suicidée parce que son mari voyait une autre fille de la même ville.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10