Sununu Kaba (Ufr), Thiâ’nguel (Ufdg) : Alpha reprend la politique, son sport favori

La nomination, lundi, de Lamine Sununu Kaba, jusqu’ici représentant de l’Ufr en Amérique du Nord, basé à Washington dans le cabinet de Kassory fait jaser. Le nouveau promu serait, selon des indiscrétions, celui-là qui aurait présenté feu Chérif de Washington à Kassory Fofana quand ce dernier était encore à l’école aux States. Sa nomination est donc perçue au sein de la diaspora guinéenne aux Usa comme une “récompense à un bienfaiteur”.

“Quand Kassory était ici aux Usa, c’est Lamine Sununu Kaba qui était son homme à tout faire. C’est Sununu qui a présenté feu Chérif de Washington à Kassory. Ces derniers temps, Kaba disait qu’il s’éloigne de la politique. Il est reconnu comme membre de l’UFR et on n’a pas encore vu sa lettre de démission de l’UFR de Sidya Touré. Alpha Condé ne développera jamais la Guinée. Il est toujours dans les petits calculs politiques. Il ne sait faire que ça. Débaucher par-ci, par-là à coups d’espèces sonnantes et trébuchantes ou contre des postes”, confie à Mediaguinee un ressortissant guinéen en Amérique.

Au sein de l’Ufdg de Cellou Dalein Diallo, Alpha Condé contnue l’opération de charme. Selon nos informations, le chef de l’Etat échange en personne avec de hauts responsables de l’opposition.

Depuis plusieurs heures, un retour au pays -non encore confirmé- de Souleymane Thià’nguel Bah agite la toile. Ce dernier, qui n’a cessé de clamer son innocence dans l’affaire du journaliste Koula Diallo, tué au siège de l’Ufdg serait dans les grâces du pouvoir de Condé. Dans l’entourage du président guinéen, ce modéré responsable de communication de l’Ufdg aurait de nombreux amis.

Focus de Mediaguinee