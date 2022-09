Supposée arrestation de l’épouse du colonel Balla Samoura à Paris : stop à l’intoxication ! [Mandian Sidibé]

🔴TRIBUNE] Au demeurant, on répond aux délations par un silence retentissant. Mais, lorsqu’on partage une piste de danse avec un aveugle, il faut souvent lui infliger des à-coups pour le discipliner. C’est justement dans cette logique que je me fais violence pour répondre à des personnes ayant érigé le mensonge en un métier prisé.

Depuis quelques heures, des colporteurs de mensonges et de ragots sont en train d’intoxiquer, via les réseaux sociaux, l’opinion publique guinéenne. Ces mythomanes, tapis dans l’ombre, racontent, sans la moindre preuve, que la chère et dynamique épouse du patron de la gendarmerie nationale, le Colonel Balla Samoura, en l’occurrence, aurait des soucis avec la justice française. Ce qui est faux et archi faux. La douce moitié du patriote et vaillant Colonel Balla Samoura est libre comme un oiseau dans l’Hexagone, son pays de résidence.

Les auteurs de ces balivernes ignorent tout, certainement, des procédures administratives en Europe et plus précisément en France. Ces insanités distillées çà et là sont insensées et puériles. L’épouse du haut Commandant de la Gendarmerie Nationale est libre comme l’air en France. Elle n’a aucun ennui avec la justice de l’Hexagone. À bon entendeur, salut!

Mandian SIDIBE, Journaliste