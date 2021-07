SUP’RH-School of management- en visite en République de Guinée

En prélude de la journée porte ouverte qu’ils organisent ce samedi 03 juillet à la maison des jeunes de Kipé, dans la commune de Ratoma, SUP’RH – School of Management (« Sup’Rh ») et le cabinet International Campus Atlas (« Campus Atlas ») étaient ce jeudi devant la presse pour présenter et promouvoir l’école de management de Casablanca SUP’RH.

Le cabinet Campus Atlas basé à Conakry a pour vocation d’aider les élèves et étudiants guinéens à prendre des décisions éclairées et adaptées à leurs futures carrières professionnelles et leur faciliter de poursuivre les études à l’étranger notamment à SUP’RH à Casablanca, au Maroc.

« Nous œuvrons dans l’orientations scolaires en aidant les jeunes lycéens et étudiants à définir leurs projets professionnels de façon claire et concise. Nos domaines d’intervention sont :

l’orientations scolaires, avec tout ce qui est bilan d’orientation à travers des outils d’évaluation et des tests de personnalité nous permettant d’identifier les capacités de la personne, ses forces et faiblesses afin de lui proposer un plan d’action qui puisse aller dans le sens de ce qu’il est et de ce qu’il souhaiterait faire. Le 2ème point est tout ce qui est étude à l’étranger. Nous travaillons avec des établissements étrangers plus particulièrement avec SUP’RH qui est notre partenaire principal au Maroc. Nous offrons l’accompagnement depuis Conakry jusqu’à l’arrivée à Casablanca avec toutes les formalités de déplacement, l’accueil à l’aéroport, l’installation dans leurs logements et aussi les visites dans les écoles. Enfin, nous offrons des formations axées sur l’amélioration de l’employabilité des jeunes », a expliqué M. Abdourahim Bodeen Diallo, le Gérant – Fondateur de Campus Atlas.

SUP’RH est une école de management qui touche pratiquement à tous les métiers liés à la gestion avec une capacité d’accueil de plus de 1000 étudiants.

Selon la directrice générale adjointe de l’école, Mme Hind Moutawakkil, présente par visioconférence : « SUP’RH accueille plus 14 nationalités et dispose d’un ADN spécificique nous permettant de nous démarquer des autres établissements. L’élément clés de notre ADN est tout d’abord l’humanisme et l’ouverture vers l’international puisqu’à SUP’RH, nous avons plus de 14 nationalités parmi lesquelles des Marocains, des Congolais, des Ivoiriens, des Guinéens, des Sénégalais, etc. C’est une fierté ».

Poursuivant dans la description de l’ADN de Sup’Rh, Mme Moutawakkil précise que : « Le deuxième élément clé de son ADN est l’innovation digitale. Aujourd’hui, SUP’RH c’est l’école du digital. L’école dispose d’un intranet (une plate-forme numérique) où l’ensemble de nos étudiants peuvent suivre leur programme académique. Nous sommes également partenaire de Acer, un des leader mondial de l’informatique, ce qui fait que nous avons réussi à uniformiser l’outil digital.

Enfin, l’entrepreneuriat. Tous les étudiants en école de commerce, d’ingénieurs rêvent d’être des chefs d’entreprise. A Sup’Rh, nous insufflons cette dimension d’innover, d’apprendre dans l’ensemble de nos parcours, de manière transversale et quelque soit la spécialité. Nous avons lancé notre incubateur.

Nous sommes très fiers de faire partie des écoles qui ont leur propre incubateur. Nous accompagnons des étudiants désireux de créer leurs propres entreprises ».

En ce qui concerne le parcours scolaire, Mme Moutawakkil a indiqué que : « les deux premières années sont deux années de tronc commun. L’étudiant, quelque soit sa spécialité commence par deux années de tronc commun. Notre programme a été conçu à l’Américaine puisque nous estimons que l’étudiant qui vient d’obtenir son baccalauréat n’a pas encore la maturité de faire le choix d’une spécialité. Ce sont deux années d’apprentissage et de découvertes du monde de l’entreprise à 360 degrés.

Un ensemble de modules très innovants autour de l’apprentissage du management, de la culture de l’innovation, de la culture d’entreprise, la communication, la psychologie, la probabilité, les statistiques, etc… Et bien entendu, la 5ème année (Master 2) vient valider le savoir faire dans le domaine de la spécialitée choisie avec la maîtrise du management africain.

Les stages sont obligatoires de la 1ère à la 5ème année. L’étudiant est à la fois à l’école et à l’entreprise. Il apprend et il applique. Cela lui permet de connaitre les enjeux du monde de l’entreprise, de comprendre la rigueur que requiert le marché de l’emploi. Nos enseignants sont à la fois des chercheurs, des universitaires, des docteurs, des directeurs de grandes multinationales européennes. (…) Nous organisons aussi des visites d’infrastructures marocaines, africaines et européennes.

Parmi nos programmations, nous amenons chaque année des étudiants à Bruxelles, au cœur de la commission européenne. Nous faisons partie des rares écoles au monde à offrir à ses étudiants une semaine de cours au cœur de la commission européenne. Durant cette semaine, ils ont la chance de rencontrer de grands dirigeants de l’Union européenne et de comprendre le business entre les pays africains et les pays européens. Donc, chaque année, une semaine de cours à Bruxelles (…) ».

Dans le même ordre d’idée, Mme Moutawakkil, a rajouté : « Sup’Rh est partenaire avec plusieurs institutions de rang mondial, notamment Acer, l’un des leaders de l’informatique.

« Nous avons également l’honneur d’annoncer notre partenariat avec la prestigieuse université de Québec à Montréal (UQĀM). Dans le cadre du Bachelor en administration des affaires, on peut s’inscrire à Sup’Rh et faire ses trois premières années à Casablanca, exactement sur le même programme comme si vous étiez à Montréal, avec des frais de formation cinq fois moins chers.

La 4ème année se fait automatiquement à Montréal, au Canada. Ce sont donc 3 années à Casablanca et une année à Montréal. L’autre partenaire que nous avons le plaisir de mettre en avant est l’école de commerce de Troyes, en France. Après deux années de classe préparatoire à Casablanca, l’étudiant peut s’inscrire en 3ème à l’école de commerce de Troyes. Après la 5ème année, il obtient son diplôme de Master 2 dans plus de dix spécialités possibles ».

Le coût de la formation à Sup’Rh est à partir de 4 100 euros (dépendamment du parcours choisi), cette somme comprend les frais d’inscription et les frais de formations. Une facilitée de paiement en trois tranches est mise à disposition des parents/ tuteurs. La nouvelle année scolaire débute en octobre prochain.

Alpha Oumar Diallo, un ancien étudiant de SUP’RH de retour en Guinée a fait part de son parcours dans cette école de management. Selon lui, se former à SUP’RH constitue un grand atout sur le marché de l’emploi.

« Après mon intégration, qui n’a pas été difficile, j’ai commencé le stage dès la 1ère année parce que les stages sont obligatoires. C’est un mois de stage en 1ère année, deux mois en 2ème année et 3 mois en 3ème année. J’ai fait mon troisième stage dans une start-up à Casablanca. A la fin du stage, on m’a proposé un contrat avec lequel j’avais la possibilité de travailler là-bas et poursuivre mes études. Mais je suis revenu au pays parce que j’avais d’autres obligations à honorer. Toutefois, je n’ai pas eu de difficultés à obtenir un travail à mon retour. Là, je suis à mon second emploi. Je suis présentement consultant en ressources humaines dans une entreprise de la place. Pour revenir à Sup’Rh, on faisait plusieurs activités extra-scolaires qui rentre dans l’épanouissement personnel des étudiants. Il y a également une assurance maladie de 70% garantie par l’école ».

De son côté, le directeur général de l’école internationale de Conakry (EIC), Oumar Barry a témoigné de l’intérêt que suscite Sup’Rh auprès des élèves de son établissement et il a souligné la qualité de la formation au Maroc.

Enfin, plus de 30 lycées de la capitale – Conakry sont attendus le samedi 03 juillet 2021 à la journée portes ouvertes qui se tiendra à la maison des jeunes de Kipé où des renseignements complémentaires seront donnés par le cabinet Campus Atlas.

Sadjo Bah