Sur le front de la lutte pour la 4ème République, Bakary Diaby, l’autre soldat ! (Par Mohamed Fofana)

Ne dit-on pas que : ‘’ la victoire a mille parrains et l’échec est orphelin ?’’.

Sur le front de la lutte pour l’avènement d’une nouvelle république, un certain Bakary Diaby, homme d’affaires, enthousiasmé, dévoué et acquis à la cause du Président Alpha Condé s’est illustré, s’est donné corps et âme pour le triomphe de son candidat.

Du Grand Conakry à son Dabola natal, Bakary Diaby, l’ami des artistes et l’espoir des jeunes du ghetto a fait parler de lui, de par sa disponibilité financière, de par son engagement sans relâche et de par sa puissance mobilisatrice a soulevé dans chacun de ses vents et poussières en faveur de son grand parti.

Les mouvements de soutiens, les rabatteurs électoraux, les artistes, il les a soutenus et financés au nom du Chef de l’État pour la victoire écrasante de celui-ci et de son parti à toutes les joutes électorales.

Le village PRAC du très célèbre et fédérateur Youssouf Sampil a été mis à contribution pour dénicher des talents, développer des stratégies, diffuser des mots-clés de la victoire.

Ils l’ont fait, l’ont réussi et ils méritent nos encouragements et félicitations pour avoir été jusqu’au-boutistes sans contrepartie.

Je suis témoin ce que Bakary Diaby et Youssouf Sampil ont fait pendant le double scrutin du 22 mars et la dernière présidentielle du 18 octobre 2020.

Mohamed Fofana