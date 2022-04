Sur les ruines de l’ex-résidence de Cellou, le ministre Hawing annonce 1000 salles de classes dans tout le pays

Le ministre de l’enseignement pré université et de l’alphabétisation (MEPU-A) a procédé ce vendredi 08 avril, à la pose de la première des travaux de construction et d’équipement d’une école primaire à Dixinn, sur les ruines du domicile qu’occupait le président de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo, en présence de la gouverneure de Conakry, du ministre des infrastructures et des transports et celui du commerce.

Selon Guillaume Hawing, la construction de cette école de 18 classes constitue le point de départ d’un vaste programme de construction et d’équipements de 1 000 salles de classes à travers le pays. A en croire le ministre de l’enseignement pré universitaire et de l’alphabétisation, la construction de cette école primaire à Dixinn va pallier le déficit d’établissements d’enseignement primaire où il n’y a que 17 écoles primaires publiques sur 96.

« Son excellence, le président de la transition a donné des instructions fermes au gouvernement d’élaborer un programme d’urgence de construction et d’équipements de nouvelles écoles dont la première phase de cette initiative concerne un projet de réalisation de 1 000 salles de classes à travers tout le pays. L’étape de la commune de Dixinn constitue donc le point de départ de ce vaste programme d’infrastructures et équipements scolaires. L’implantation de cette école dans ce quartier vient mettre fin à la souffrance de nombreux enfants et parents d’élèves contraints de parcourir de longues distances pour recevoir les cours ou de s’inscrire dans un établissement d’enseignement privé souvent très cher, qui cause une énorme charge pour certaines familles. Aussi, il est important de souligner qu’à Dixinn, sur 96 écoles primaires, seulement 17 écoles sont publiques pour un effectif de 15 121 élèves contre 18 971 au privé », a déclaré Guillaume Hawing, le ministre de l’enseignement pré universitaire et de l’alphabétisation.

Le maire de la commune de Dixinn, élu sous la bannière de l’UFDG s’est réjoui de la construction de l’école dans sa commune qui selon lui en manque énormément. D’après Mamadou Samba Diallo, la construction de cette école permettra aux parents d’élèves d’y inscrire leurs enfants à moindre frais.

« La pose de la première pour la construction de cet édifice scolaire est un événement majeur pour la commune de Dixinn dans la mesure où elle en manque considérablement surtout des collèges et lycées publics. Je suis persuadé que la construction de cette école publique permettra aux parents d’élèves d’y inscrire leurs enfants à moindre frais. La population de Dixinn n’est point surprise du don de cette école qui, très certainement va réduire le déficit d’infrastructures scolaires dans notre commune », a indiqué Mamadou Samba Diallo.

De son côté, le directeur communal de l’éducation (DCE) de Dixinn, souligne que la construction de cette école primaire de 18 salles classes revêt une importance capitale car selon lui : « La commune de Dixinn est une commune qui ne possède pas d’infrastructures suffisantes pour permettre à tous les enfants de la commune d’accéder à l’école », a fait savoir Mamady Konaté, le DCE de la commune de Dixinn.

« Sachant l’insuffisance notoire d’infrastructures scolaires, nous ne pouvons que vous remercier pour ce don. Nous ne pouvons que vous remercier pour ce don précieux, gage certain d’amélioration des conditions de travail et d’apprentissage de nos enfants », a conclu Facinet Conté, le président de la coordination régionale des parents d’élèves de la ville de Conakry.

En plus des 18 salles de classes, l’école primaire comportera un terrain de basket-ball, d’une salle informatique et d’une bibliothèque.

Selon le ministre de l’enseignement pré universitaire et de l’alphabétisation, la construction de l’école primaire durera six (06) mois et pourrait très probablement opérationnelle lors de la prochaine rentrée scolaire.

Sadjo Bah

625016669