‘’Sur les traces de Camara Laye’’ : le célèbre écrivain Alain Mabanckou annoncé en Guinée, début 2020

Alain Mabanckou, le célèbre écrivain franco-congolais, une des personnalités africaines les plus influentes de notre temps dont le livre « Verre Casse » est parmi les 100 meilleurs livres du XXIe siècle selon le très sérieux journal The Guardian et parmi les 100 personnalités les plus influentes du magazine américain Time, travaille actuellement avec le Consul honoraire de la République de Guinée pour la Californie l’Honorable Jordan Garcia sur le projet intitulé « Sur les traces de Camara Laye ».

Pour Alain Mabanckou et le Consul, Ce projet consiste à faire une visite à Conakry et ses quartiers afin de faire mieux connaître à la jeunesse guinéenne les œuvres de Camara Laye et son parcours, des lectures, des rencontres autour de l’écrivain guinéen et une visite à Kouroussa le village natal de l’auteur sont aussi dans l’agenda.

« Comme vous le savez, Alain Mabanckou est une des plus grandes personnalités de notre temps, quelqu’un qui aime être auprès des jeunes et rencontrer les gens, c’est non seulement un grand écrivain mais il est aujourd’hui la voix de l’Afrique, c’est un vrai panafricain », indique le Consul.

En 2015, Jordan Garcia avait remis un certificat de Reconnaissance au nom de la République de Guinée à Alain Mabanckou car l’écrivain enseigne à la fameuse Université de Los Angeles UCLA l’œuvre de Camara Laye « l’Enfant noir ».

« Nous échangeons souvent avec Alain sur l’Afrique, sur la Guinée, c’est un passionné de Camara Laye et je crois qu’il est temps aujourd’hui de l’inviter en Guinée car quelque part c’est un peu chez lui aussi… », ajoute le Consul.

Cette visite devrait avoir lieu début 2020.

