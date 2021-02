Suspendu de toute activité religieuse en Guinée, Nanfo saisit la Cour suprême (avocat)

Ismaël Nanfo Diaby, le prédicateur de Kankan qui prie en langue nationale ” Maninka” et qui a été suspendu de toutes activités religieuses en République de Guinée depuis le 30 juillet 2020 par le secrétariat général des Affaires religieuses a, ce lundi 22 février, saisi, à travers son avocat, Me Salifou Béavogui, la chambre administrative de la Cour suprême pour l’annulation de cette décision.

« La Cour suprême vient d’être saisie par le prédicateur de Kankan, Nanfo, qui a été suspendu de toute activité religieuse en République de Guinée depuis le 30 juillet 2020 par le secrétariat général des Affaires religieuses. Nous sollicitons l’annulation pure et simple de cette décision. Cette décision d’interdiction de la ligue islamique de la Guinée porte gravement atteinte à la liberté de culte et de religion telle que prescrite par les dispositions des articles 1er, 10 et 11 de la Constitution de la République », a fait savoir Me Salifou Béavogui au micro de Mediaguinee.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22