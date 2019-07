Suspension d’Amadou Diaby : Fodé Oussou y voit la main de Bantama Sow

Depuis Paris où il se trouve en ce moment, le vice-président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) Fodé Oussou Fofana a désapprouvé avec force lundi la décision de la Commission d’éthique de la Fédération guinéenne de football (Féguifoot) de suspendre Amadou Diaby de ses fonctions de 1er vice-président de l’institution. Ce dernier est accusé par l’ex-coach du Syli national le Belge Paul Put de ‘’racket’’. Réaction…

« Je suis profondément outré, choqué, déçu de cette affaire de comité d’éthique. Je pensais que c’était des gens qui avaient le cœur, parce que si tu as un cœur, tu ne peux pas condamner quelqu’un sans l’écouter. Et maintenant, à l’insu d’Amadou Diaby, sans communication, sans rien, ils prennent une décision en le suspendant comme ça d’une façon implacable, ça veut dire que s’il n’y a pas de preuve, il n’y en a pas, s’il y a une preuve, oui. Qu’est-ce qu’il y avait comme urgence pour le condamner ? Amadou Diaby a sa famille, a ses enfants, a sa mère… il a son honneur. C’est qu’on l’a mis dans la boue, on le traite comme un malfaiteur, comme un mendiant, comme quelqu’un qui est à 2000 ou 3000 dollars par mois, pour dire qu’on va donner 10% de 30.000 et 10% de 30.000, c’est 3000 dollars. Le monsieur a 3000 dollars ? Il a abandonné toutes ses affaires pour venir ici. Comment on va le souiller, souiller son honneur et sa dignité ? Et je pense que c’est comme ça que les Guinéens continuent à tuer les gens, continuent à tuer l’honneur des gens. Moi je considère que c’est un complot. À partir de cet instant là je ne crois plus à rien, je ne crois plus à tout ce qu’on raconte. Amadou Diaby doit pouvoir rentrer, défendre son honneur, pouvoir porter plainte contre ces gens-là pour diffamation. Je suis choqué, outré. On ne peut pas se comporter comme ça. Mais ce n’est pas étonnant quand tu as des gens comme Bantama Sow ministre, mais comment est-ce que tu veux que ça marche ? C’est sa fédération, c’est lui le ministre. Le comité d’éthique est allé accomplir sa mission. La mission principale c’est de pouvoir régler ces affaires-là. Ils ont souillé l’honneur du monsieur. Tu ne peux pas prendre quelqu’un comme un malfaiteur, comme un bandit, il n’a rien fait. Le monsieur il a les moyens. Il vit lui-même de son argent et tout. Comment on va souiller son honneur ?

Tout ce faux débat là, c’est parce que le Syli a été éliminé. Si le Syli avait gagné, si le Syli s’était qualifié, on n’aurait rien entendu. Ça veut dire qu’ils règlent les comptes. Tu as une fédération, tu as un ministre de la jeunesse. Tout le monde sait que Bantama, en tant que ministre de la jeunesse n’a pas le niveau de gérer correctement ce département. Diaby, on veut traiter le monsieur de Congolais. On dit qu’il est Congolais. Qu’est-ce-que cela a à voir ? Le monsieur, son père est Guinéen, c’est connu, parce qu’il a épousé une femme congolaise, aujourd’hui le gars il est congolais. Mais c’est triste quoi ! Les gens sont sans morale. »

Maciré Camara