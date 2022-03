Suspension de Balla Samoura et Charles Wright : le Fndc se fait voix

đź”´CommuniquĂ©đź”´Le collectif des coordinations du FNDC a suivi avec beaucoup d’attention les diffĂ©rentes sorties de Charles Wright Procureur GĂ©nĂ©ral , et Balla Samoura Haut commandant de la GendarmĂ©rie nationale par mĂ©dia interposĂ© ce Mardi 29 Mars 2022 Ă Conakry et ces sorties mĂ©diatiques ont vallu la suspension du Procureur de la RĂ©publique Ă travers une dĂ©cision du Ministre de la justice .

Le collectif des coordinations du FNDC, rappelle qu’il constate avec regret que la force continue Ă avoir raison sur la loi et qu’Ă chaque fois qu’un membre du gouvernement ou Homme de droit rappelle les dĂ©marches administratives et juridiques , il est toujours suspendu voir limogĂ© plus tard , c’est le cas de l’ex ministre de la justice garde des sceaux Mme Soumah Fatoumata Yarie limogĂ©e le 1 janvier 2022 pour avoir aussi rappellĂ© un principe Ă©lĂ©mentaire du circuit administratif connu de tous .

Lors de la prise du pouvoir par l’armĂ©e le 5 Septembre dernier , le Chef du GFS a tenu dans sa dĂ©claration qui a suivi , que seule la justice sera notre boussole , ce qui revient Ă dire que c’est avec la justice que cette transition sera conduite pour Ă©viter les erreurs du passĂ© , sauf que , le collectif des coordinations du FNDC regrette que cette boussolle commence Ă se perdre sur son chĂ©min , chose qui n’honore pas l’image rĂ©publicaine qu’on a toujours voulu imprimer Ă notre armĂ©e et qui est contraire aux principes basiques de la dĂ©mocratie .

Le collectif des coordinations du FNDC , regrette tout de mĂŞme le fait que le domicile privĂ© de Cellou Dalein prĂ©sident de l’UFDG soit demoli en fin de semaine , alors que l’affaire est pendante au tribunal .

le collectif des coordinations du FNDC , demande au CNRD de corriger ces dĂ©rapages et de respecter la loi comme l’a promis le Colonel Mamady Doumbouya lui mĂŞme le 5 septembre dernier après son coup d’Etat .

Le collectif des coordinations exprime sa solidaritĂ© Ă l’endroit de tous ceux et toutes celles qui sont victimes de l’injustice et promet qu’il continuera sa lutte jusqu’au retour Ă l’ordre constitutionnel.

Ensemble unis et solidaires, nous vaicrons.

Collectif des Coordinations du FNDC.

Conakry le 29 Mars 2023