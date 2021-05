Suspension de la grève dans les cours et tribunaux: le ministre de la Justice salue la décision et s’engage

Dans un entretien accordé à Mediaguinee, ce mardi 11 mai 2021, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Mory Doumbouya, a salué la décision de suspension de la grève des huissiers appuyés par les avocats qui concerne la” non exécution des décisions de justice en Guinée”.

Le Garde des Sceaux s’est également engagé à son tour à tout faire pour rendre beaucoup plus effective l’exécution des décisions. Mais aussi d’extirper complètement toutes les entraves possibles dans le sens du perfectionnement de ce que font les ordres professionnels.

« Il faut saluer la maturité de tous les acteurs impliqués dans la résolution de cette crise. Et c’est surtout le monde judicaire qui tire profit de toute cette situation. Ce qui est plus important, ce sont les conclusions qui vont être tirées des recommandations du comité des experts. Et moi, j’attends les conclusions là pour qu’elles soient examinées par la plénière pour qualifier davantage le dispositif existant. Je n’ai jamais eu l’impression d’avoir affaire à des adversaires en face, mais plutôt des ordres professionnels qui ne revendiquaient que des questions strictement d’ordre professionnel. Et je crois que c’est ce qui vient de se concrétiser. Maintenant, le comité a deux ( 2) semaines pour nous proposer des recommandations pertinentes qui vont être examinées. Nous ne sommes pas des syndicats. Nous, nous sommes les services de la Justice publique et tout sera fait pour rendre beaucoup plus effective l’exécution des décisions, extirper complètement toutes les entraves possibles dans le sens du perfectionnement de ce que nous faisons », a dit Me Mory Doumbouya.

A préciser que les huissiers de justice appuyés par le barreau de Guinée ont décidé de suspendre leur grève pour permettre au comité d’experts mis en place lors des négociations avec le ministère de la Justice de finir ses travaux.

Elisa Camara

