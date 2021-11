Suspension de la Guinée de l’AGOA : « C’est la Guinée avant la transition qui est punie », précise Dr Morissanda Kouyaté

La Guinée, le Mali et l’Éthiopie vont être retirés du programme de préférences commerciales de l’African Growth and Opportunity Act (AGOA) pour n’avoir pas fait de progrès vers l’établissement de la protection l’État de droit et du pluralisme politique. Par conséquent, l’accès au marché américain sans droits de douane sera fermé pour les pays susmentionnés.

Si beaucoup considèrent cette suspension comme une résultante du coup d’État militaire en Guinée, le ministre des affaires étrangères, de la coopération internationale, de l’intégration africaine et des guinéens de l’étranger a précisé que cette décision fait suite à une évaluation de la Guinée sous le régime d’Alpha Condé.

« La Guinée est suspendue de l’AGOA suite à l’évaluation de la Guinée avant l’arrivée de la transition. Ce n’est pas la Guinée sous la transition qui est punie, c’est la Guinée avant la transition. Tout ce qui s’est passé avant que nous ne soyons à la transition. Je suis très heureux que vous me posez cette question, parce que les gens croient que ce sont les autorités de la transition qui sont sur la sellette. Ce ne sont pas nous, c’est ce qui s’est passé ici », a expliqué Dr Morissanda Kouyaté avant d’appeler à œuvrer pour qui sortir la Guinée de cette situation.

« C’est ce que nous faisons maintenant, travailler dans la transparence pour la Guinée, pour rassembler comme le président l’a dit, pour refonder l’État pour que cela ne nous arrive plus. C’est simple, si tout le monde s’y met, on peut y arriver. Il n’y a pas d’agenda caché, l’agenda, il est clair, il est là : aider la Guinée à sortir de cette situation et avoir un pays fort, un pays engagé pour le développement, surtout un pays rassemblé », a-t-il déclaré.

Maciré Camara