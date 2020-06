Suspension des activités du SLECG au sein de l’USTG : Abdoulaye Sow dit ‘’n’avoir rien à dire’’

Plus rien ne va entre le Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG) dirigé par Aboubacar Soumah et la centrale-mère l’Union syndicale des travailleurs de Guinée (USTG) pilotée par Abdoulaye Sow.

Le Slecg a décidé de suspendre toutes ses activités au sein de l’Ustg qu’il accuse de vouloir le déstabiliser parce qu’opposé au gouvernement guinéen pour l’amélioration des conditions de vie des enseignants.

Joint par Mediaguinee, mardi, 9 juin à ce sujet, le secrétaire général de l’USTG, Abdoulaye Sow a déclaré ceci : ” Par rapport à ce sujet, moi je n’ai rien à dire (rire). Demandez aux enseignants eux ils savent, moi je n’ai rien à dire”

Elisa Camara

+224 654 95 73 22