Suspension d’étudiants à l’université de N’zérékoré : ‘’le conseil disciplinaire a été clément’’ (recteur)

Comme nous l’annoncions, le conseil disciplinaire de l’université de N’zérékoré a décidé de suspendre neuf (9) étudiants qu’il reproche d’avoir faire des publications outrageuses à l’encontre des autorités universitaires.

Joint au téléphone par notre rédaction, le recteur Dr Oumar Keita a bien voulu nous apporter quelques informations. Selon lui, les comportements de ces étudiants sont inadmissibles.

« Dans le système éducatif, c’est ma première fois de voir ça. Donc, le syndicat a porté une plainte à mon niveau et le conseil de discipline a siégé. Donc, ce sont des problèmes internes. Pour nous, c’est un non événement. Ce sont des sanctions disciplinaires avec lesquelles on ne badine pas. Les étudiants qui insultent leurs encadreurs et leurs formateurs, on est dans quel monde ? », s’interroge-t-il.

A la question de savoir si les accusations faites par ces étudiants sont fondées, le recteur a tenu à préciser : “Est-ce qu’ils ont montré les publications qu’ils ont faites. Quelque soit les choses qu’ils ont expliqué si c’est vrai, vous allez voir si ça justifie les injures qu’ils ont proféré. Déjà, ce sont des cercles étudiants minables qui ne font rien et qui se permettent d’insulter les gens qui leur donnent la formation. C’était même le licenciement pure et simple qui devrait être fait, mais le conseil a été clément, on leur a donné une année jusqu’à 3 mois », nous a confié le patron de l’université de N’zérékoré.

