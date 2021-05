Suspension élections du COMEX de la FGF : “je n’ai pas de doute que les meilleures décisions seront prises” (KPC)

Communiqué– J’ai pris connaissance du contenu de la lettre adressée par la FIFA lundi 17 mai à la Fédération Guinéenne de Football : courrier relatif à la tenue de L’Assemblée Générale élective prévue ce mardi 18 mai, pour le renouvellement des instances dirigeantes du football national.

La FIFA a émis des recommandations en vue de restaurer la confiance et faire en sorte que les élections aient lieu, le moment venu, dans le respect total des statuts et règlements de la FGF.

Ce message adressé à toute la famille du football Guinéen et notamment aux candidats, exprime la volonté d’engager la Fédération dans un processus électoral régulier et transparent qui garantira la légitimité des futurs dirigeants élus, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.

J’adhère pour ma part à toute initiative susceptible d’aboutir au renforcement de la cohésion et la crédibilité du football guinéen, tout en privilégiant aussi l’intérêt national.

Aussi, en attendant que toutes les conditions d’une élection ouverte et transparente dont les résultats s’imposeront à tous soient réunies, je souhaite profiter de l’occasion qui m’est donnée pour réitérer mes sincères remerciements à toutes celles et tous ceux qui ont soutenu ma candidature et demeurent mobilisés derrière moi dans la perspective de mon élection à la présidence de la FGF.

Je n’ai pas de doute que les meilleures décisions seront prises dans le sens de l’intérêt suprême du football Guinéen, que je me suis engagé à servir ; et que je servirai avec le soutien de toutes les bonnes volontés qui s’exprimeront dans le même sens, sans jamais ménager mes efforts.

Conakry, le 18 mai 2021

Kerfalla CAMARA – KPC

Candidat à la présidence de la FGF