Syli : Bouna Sarr n’est plus une priorité (Six)

Le milieu de terrain de l’olympique de Marseille, Bouna Sarr, n’est plus une cible prioritaire du sélectionneur du Syli national de Guinée. Après l’avoir dragué sans succès, Didier Six décide de ne plus fournir assez d’énergie pour que Bouna Sarr accepte de jouer pour la Guinée.

« Pour Bouna Sarr, je tiens à dire que je n’insiste pas pour le convaincre de venir jouer pour la Guinée », a-t-il dit à ‘’Afrique Football Média’’, une plateforme créée sur le réseau social WhatsApp. Tout en indiquant concentrer son énergie sur d’autres joueurs qui peuvent occuper le poste de Bouna Sarr.

« Je suis allé le voir une fois, j’attendais une décision rapide, laquelle n’a pas été donnée pour l’instant. Pour le moment, je m’atèle à la formation d’un ou de deux arrières latéraux droits, parce que je n’ai pas eu de réponse, je suis obligé de faire avec », a précisé le technicien français.

Thierno Sadou Diallo

