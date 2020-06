Syli national : fin de capitainat pour Ibrahima Traoré, Six choisit Naby

Fin de capitainat pour Ibrahima Traoré au sein du Syli national de Guinée. L’entraîneur-sélectionneur du Syli national de Guinée Didier Six l’a annoncé hier sur Cis tv lors d’une interview.

Le coach français a indiqué qu’il préfère désormais donner le brassard à Naby keita. Car, dit-il, toute chose a une fin ”quand on attrape un peu d’âge”.

« J’ai été capitaine aussi et un jour je n’ai plus été appelé en équipe nationale. ça fait partie de la vie quand on attrape un peu d’âge”, lâche le sélectionneur qui a rappelé son passé dans l’équipe française de football.

Ibrahima, joueur de Borussia Möchengladbach (32 ans) et qui est capitaine du Syli depuis la fin de la Can 2015 doit donc passer le brassard à la star de Liverpool.

Noumoukè S.