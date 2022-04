Syli national A de Guinée: “on a beaucoup de joueurs, mais en qualité un peu moins” (Kaba Diawara)

Le nouveau sélectionneur du Syli national masculin A de Guinée, choisi la semaine dernière, pour une durée de 2 ans, en remplacement de Didier Six, a dévoilé ce mardi 26 avril ses ambitions et le schéma tactique pouvant conduire l’équipe nationale de Guinée à des performances pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023.

À en croire Kaba Diawara, la Guinée qui jouera dans la poule D avec l’Égypte, le Malawi et l’Éthiopie pour la phase de qualification pour la CAN 2023 en Côté d’Ivoire, a son mot à dire, tout en précisant que si on est le Syli, on a des ambitions. «Donc il faut aller avec beaucoup d’ambition, d’espoir. Et comme je dis nous ne sommes qu’au début, il faut que je construise un groupe et que je définisse le cadre pour qu’on puisse se qualifier. De toutes les façons, on est 4 équipes, on sera à la 1ère ou à la 2 ème place, peu importe, il faut se qualifier », a-t-il rassuré, avant d’ajouter ceci: « On a commencé à la CAN précédente de rajeunir un peu l’équipe et au mois de mars on a eu d’autres joueurs qui nous ont rejoints. Et on continue à travailleur pour qu’au mois de juin on ait d’autres qui viendront grossir l’équipe, bien sûr en qualité et non en quantité, parce qu’en quantité on a beaucoup de joueurs, mais en qualité un peu moins. Donc, c’est à moi de choisir les gars qui seront aptes à rentrer dans cette compétition», a insisté le nouveau coach de l’équipe nationale de Guinée, dans l’émission “Mirador” de la radio Fim Fm.

Pour justifier la non-performance de l’équipe nationale masculine A de Guinée dans les grandes rencontres footballistiques, Kaba Diawara a fait savoir que les failles viennent du fait que les joueurs n’arrivent pas à retrouver le fond des filets pour marquer le deuxième but. « On a du mal à marquer le deuxième but. Souvent on marque le premier but et après on a ce problème d’efficacité. Mais ça, ça ne date pas de cette équipe, c’est depuis toujours d’ailleurs. On a un gros problème d’efficacité à tuer le match, c’est-à-dire à mettre le 2ème but qui nous permet de souffler, de faire des changements qu’on veut faire. Bien souvent, on subit et quand on subit, on travaille dans l’urgence. Et quand on travaille dans l’urgence, on n’a pas les idées claires et on fait le mauvais choix. Donc essayons de marquer le 2ème but pour être à l’abri et après travailler tranquillement », a martelé le nouveau coach du Syli national de Guinée. Avant de conclure que tous les joueurs sont sélectionnables.

Mamadou Yaya Barry