Syli national : Dian Bobo pas candidat, appelle à soutenir Kaba Diawara

Dian Bobo Baldé ne sera pas candidat pour le poste de sélectionneur du Syli national de Guinée. Il l’a annoncé lors d’un entretien qu’il a accordé à nos confrères de Guineefoot. L’ancien défenseur international guinéen estime qu’il est mieux de laisser Kaba Diawara continuer à la tête de l’équipe nationale guinéenne parce que selon lui, l’ancien attaquant a fait une CAN raisonnable.

« Il a fait une CAN raisonnable.. Il se propose pour être entraîneur. J’ai pas compris qu’on fasse l’appel à candidature. Pour moi, c’est mieux de laisser Kaba Diawara continuer. Moi à mon niveau j’ai été avec les U20 de Guinée. Je suis très content qu’on associe mon nom pour le poste de sélectionneur de l’équipe A, mais, je préfère qu’on laisse Kaba Diawara. Je préfère qu’on le soutienne et qu’on lui mette toutes les conditions nécessaires pour qu’il fasse de bon résultats. Kaba Diawara souhaite continuer, moi je ne ferai que le soutenir(….) En clair, je ne vais pas déposer ma candidature. Il faut lui faire confiance, il s’est déjà positionné. Je souhaite que Kaba Diawara soit accompagné par les autorités. Que ce soit Kaba Diawara ou Lappé, ou un autre, l’essentiel c’est qu’on fasse le bon travail », a expliqué Dian Bobo Baldé chez nos confrères de Guineefoot.

Aux dernières nouvelles, Kaba Diawara est déjà à Conakry pour déposer sa candidature.

Sadjo Bah