Syli National : la jeunesse prend la place !

Décryptage – Alors que les éliminatoires de la CAN 2023 pointent à l’horizon, l’équipe nationale de Guinée s’apprête à vivre une nouvelle ère sous la direction de Kaba Diawara fraichement nommé sélectionneur par le CONOR. Pour son premier face à face avec la presse à la suite de cette nomination, celui qui a récemment conduit le Syli à la dernière CAN au Cameroun a clairement affiché ses ambitions.

Depuis la CAN, de nouveaux visages émergent dans le groupe Syli. Et pour les deux rendez-vous à venir au mois de juin (contre l’Egypte et l’Ethiopie au compte des deux journées des éliminatoires, ndlr), tout porte à croire que le Syli repartira sur le nouveau rythme que veut insuffler le sélectionneur.

Loin d’être un cercle fermé, le Syli National version Kaba Diawara ouvre désormais ses portes à toutes les compétences. Le dernier rassemblement en Belgique l’a d’ailleurs prouvé, à travers la convocation de plusieurs nouveaux jeunes joueurs évoluant dans les championnats européens. Des cages à la défense, en passant par le milieu de terrain, jusqu’au front de l’attaque, le Syli veut faire sa mue dans l’optique du nouveau projet que porte son sélectionneur. Si pour le match amical contre l’Afrique du Sud des noms tels que Serhou Guirassy (Rennes), Thierno Barry (Tenerife/Espagne), Bafodé Dansoko (KMSK Deinze/Belgique), Antoine Conté (Roumanie), Sekou Oumar Sylla (Pays-Bas), Alkhaly Momo Cissé (Pologne), Ibrahima Diallo (Andorre), Amadou Traoré (Girondins de Bordeaux), Alkhaly Momo Cissé (Pologne) ont fait leur apparition sur la liste, d’autres nouveaux visages, notamment le défenseur du FC Valence (Espagne) et du jeune attaquant Moustapha Cissé de l’Atalanta Bergame (Italie) sont également annoncés pour rejoindre la team lors du prochain regroupement. Dans sa volonté de rajeunir son groupe, Kaba Diawara veut continuer sur son élan d’intégration de jeunes joueurs, « mon souhait est de continuer à rajeunir l’équipe, autant en prenant les jeunes, ainsi tous les joueurs capables de jouer pour la Guinée. On est phase de recrutement, c’est pourquoi assez d’efforts sont en train d’être fait pour attirer de jeunes joueurs qui veulent jouer pour la Guinée », a-t-il déclaré en conférence de presse au siège de la Féguifoot. Le changement de l’ossature du Syli est ainsi lancé, même si tout n’est pas à remettre en cause. Le processus enclenché se veut progressif et aux dires du sélectionneur, seuls plus méritants porteront la tunique Syli.

Les cadres devront batailler pour leur statut

La sélection qui se met en place en Guinée devra être du niveau pour se trouver une place dans le top 10 africain. Du moins, c’est le souhait avoué des fans du Syli qui rêvent d’une équipe qui honore le rouge-jaune-vert sur le continent. Une raison de plus pour Naby Kéita et ses coéquipiers de faire montre de plus de combativité et de créativité sur les terrains d’Afrique. Atteindre un tel niveau de performance exige une vision de jeu prônée par l’entraineur et son staff. C’est pourquoi la composition du futur staff autour du sélectionneur devra faire l’objet d’une analyse profonde selon les besoins fondamentaux pour de meilleures performances de l’équipe. Tout devra être fait pour produire du bon jeu et des résultats, à travers la mise en place d’une sélection homogène, performante et surtout soudée autour de la vision des dirigeants. Les cadres à l’image d’Issiaga Sylla, d’Ibrahima Cissé, Aly Kéita, François Kamano et même Mady Camara doivent montrer le bon exemple aux plus jeunes (Moriba Kourouma, Morlaye Sylla et Aguibou Camara) sur et en dehors du terrain.

En tout état de cause, Kaba Diawara ne veut exclure personne. A chacun de se mettre au travail dans son club et dans son championnat afin de mériter désormais la sélection en équipe de Guinée. Nul ne sera banni, mais les performances du moment devront prévaloir à tout appel afin d’apporter un plus aux résultats. Seydouba Soumah ‘’Konkolet’’ et Ibrahima Sory Conté ‘’Maibra’’ sont donc prévenus.

Bernard Leno