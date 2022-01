Syli national : le colonel Mamadi Doumbouya déplore le retour de seulement 3 joueurs au pays

Eliminés en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui se dispute au Cameroun, les joueurs de l’équipe nationale guinéenne ont rejoint leur club respectif en rangs dispersés. Seulement trois (03) footballeurs sont revenus au pays.

En conseil des ministres, le président de la transition a déploré que le contingent guinéen ne soit revenu qu’avec seulement trois (03) footballeurs.

« le Conseil a été informé du retour du Syli national tôt ce matin. Le Président de la Transition a déploré que la délégation guinéenne soit revenue au pays avec seulement trois joueurs. Il a instruit le ministre des sports de réfléchir à une meilleure organisation des sports et particulièrement du Football avec la détection, la prise en charge et la formation des jeunes talents dans notre pays » indique le compte-rendu du conseil des ministres.

Avant le départ de la délégation guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya avait dit « Ramenez nous la coupe ou l’argent investi en vous ». Cette phrase du président de la transition ne serait-elle pas à la base de ce retour en rangs dispersés des joueurs de l’équipe nationale ?

Lors de la remise du drapeau guinéen, la délégation guinéenne était composée de 27 joueurs plus les membres du Staff technique et médical.

Sadjo Bah