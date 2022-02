Syli national : le ministre Béa Diallo favorable à la reconduction de Kaba Diawara si…

Depuis le 31 janvier et la fin du contrat de Kaba Diawara, la Guinée ne dispose pas d’un sélectionneur pour son équipe nationale de football sénior. Et depuis, les regards sont désormais tournés vers le nom du futur sélectionneur national de football.

Ce vendredi, 18 février, le ministre de la jeunesse et des sports a exprimé son souhait pour la reconduction de Kaba Diawara. Lansana Béa Diallo a admis que si ça ne tenait qu’à lui, l’ancien international guinéen serait reconduit à son poste.

« Par rapport à la mission qui lui a été confiée avec une crise qu’il y avait dans l’équipe et avec un entraîneur qui ne fonctionnait plus du tout avec les joueurs, avec la sélection qu’il est allé faire en peu de temps puisqu’il est allé chercher certains joueurs, je trouve que honnêtement Kaba Diawara a fait un excellent travail. Si ça ne dépendait que de moi, oui. Il a fait un excellent travail, c’est un guinéen. On est employeur mais il y a aussi l’avais de la fédération, du CONOR », a déclaré Lansana Béa Diallo dans « Mirador », de la radio Fim fm.

Par ailleurs, le ministre de la jeunesse et des sports a indiqué que pour avoir une équipe performante, il faut avoir un entraîneur stable.

Sadjo Bah