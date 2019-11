Syli National, véritable symbole de l’unité des Guinéens (Par Ibrahima Diallo)

La victoire propre et sans bavure du syli National ce dimanche face à la Namibie a démontré une fois encore le symbole d’unité que représente l’équipe de Guinée. De l’exécution de l’hymne National à la fin de la rencontre, l’on a vu onze guinéens, interpellés par un esprit patriotique et une foi ardente, au-dessus de tout clivage quel qu’il soit avec une détermination unique pour répondre à l’appel de l’ensemble des Guinéens pour aller vers la victoire.

Cet esprit d’engagement est le jugement qu’on souhaiterait voir de toutes les couches socio- politiques et de la société civile du Pays.

Le Peuple de Guinée s’accroche à son équipe, qui dans un nouveau souffle a démontré peut être lentement que tous ces agissements ne convergent qu’à la satisfaction populaire, car nous avons constaté qu’au tour du Syli et du tricolore National toutes les tendances ne font qu’une, celle de l’unité et de l’action des Guinéens.

C’est avec la même joie, la même ferveur le même fair-play que le stade se vida quand le coup de sifflet retentit. Il serait alors opportun et maintenant, que l’autre coup de sifflet retentisse avec autour de la même table tous ceux qui sont concernés par l’évolution du Pays dans un cadre normal pour nous faire éviter des morts de trop.

L’arrogance des uns et la désinvolture des autres doivent cesser. C’est le cri ultime de la signification de cette victoire du Syli qui nécessairement doit amener les Guinéens à s’entendre sur l’essentiel dans l’intérêt supérieur de tous les Guinéens; car ce Pays nous appartient tous.

Pouvoir, opposition, Société civile, pourquoi ne pas créer cette atmosphère de concentration dans la concertation et non d’hypocrisie, pour espérer une Guinée meilleure dans l’intérêt National.

Belle démonstration et singulier exemple qui doit être la vision de tous les Guinéens.

Ibrahima DIALLO

Journaliste/ Écrivain