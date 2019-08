Syligate: la commission d’Ethique de la Féguifoot suspend Amadou Diaby pour 7 ans et Paul Put à vie...

Prix UEFA du meilleur joueur: Messi, Ronaldo ou Van Dijk Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Virgil Van Dijk sont finalistes pour le prix du meilleur joueur UEFA. Deux joueurs africains Sadio Mané et Mohamed Salah sont respectivement 5e et 6e dans le classement.

Pollution de l'air en Afrique de l'Ouest : une nouvelle étude inédite tire la sonnette d'alarme Une nouvelle étude inédite alerte sur la pollution, dans les rues, mais aussi directement dans les habitations. Les spécialistes préconisent des mesures simples pour réduire les conséquences négatives.

Hommage de la France aux combattants africains Il y a 75 ans, des milliers de combattants africains débarquaient en Provence pour libérer la France. Emmanuel Macron a demandé aux maires français de leur rendre hommage de manière plus marquée à l'avenir.

Félix Tshisekedi exigerait la parité dans le gouverment Le président Félix Tshisekedi aurait refusé une première liste de composition du gouvernement, estimant que les femmes y étaient sous-représentées.

Hong Kong : la Chine pourrait intervenir militairement contre les manifestants La contestation ne faiblit pas à Hong Kong et la menace d'une intervention militaire chinoise est de plus en plus présente. Des troupes chinoises ont été signalées aux portes du territoire hongkongais.

Supercoupe: "nous sommes déçus, mais la saison ira bien " F. Lampard Au bout d'une séance de tirs au but à suspense ( 2-2, 5 t.a.b à 4) Liverpool a remporté sa 4e Supercoupe d'Europe face à Chelsea. Une rencontre qui a opposé pour la première fois deux équipes anglaises.

RDC: le récent rapport du GEC souligne les activités des groupes armés au Kivu Selon le décompte effectué par le GEC, il existe plus de 130 groupes armés dans les provinces du Nord et Sud-Kivu. Le GEC, met l'accent sur les activités des groupes armés dans les deux Kivu et le territoire de Beni.

Le Nigeria réduit ses importations de denrées alimentaires Le président Muhammadou Buhari ordonne de bloquer les demandes de devises étrangères pour les importateurs de produits alimentaires. Mais cette mesure risque d'être contournée par les commerçants.

L'Allemagne traverse une période de turbulences économiques L'économie allemande dépend à 50% des exportations et les tensions commerciales mondiales impactent sa croissance.

Greta Thunberg hisse les voiles L'icône de la lutte contre le réchauffement climatique, entame sa traversée de l'Atlantique à bord d'un voilier zéro carbone.

Le Rwanda accusé d'avoir manipulé ses chiffres sur la pauvreté Une étude accuse les autorités rwandaises d’avoir truqué leurs statistiques en 2015. Le Rwanda est "une autocratie" dont la réussite économique n'est toutefois pas contestable, estime l'économiste Yves Ekoué Amaizo.

Manifestation devant le palais présidentiel d'Haïti pour plus de justice Le mouvement jeune "PetroCaribeChallenge" appelle ce mercredi les populations à une manifestation devant le palais présidentiel de Port-au-Prince.

153 prisonniers libérés à Libreville Tous sont sortis de prison mardi. Les durées des périodes des détention préventive ou des condamnations de ces prisonniers étaient arrivées à expiration.

Cachemire : l'Aïd el-Kebir se déroule pacifiquement La fête de l'Aïd el-Kebir se déroule pacifiquement au Cachemire alors que la région est déstabilisée par la décision de l’Inde lui retirer son autonomie.

Burundi : l'opposant Térence Nahimana de retour au pays Térence Nahimana avait quitté le Burundi suite au contentieux électoral de 2010. Il dit rentrer pour participer à la construction du pays.

Ebola : deux patients guéris, une première en RDC Deux patients ayant contracté le virus Ebola ont été pour la première fois guéris par un nouveau traitement. Cette double guérison entretient l'espoir d'un traitement efficace contre la maladie.

De Pyongyang à Berlin : l'étonnante histoire du City Hostel A Berlin, une auberge de jeunesse se trouve sur un vaste terrain que possède la Corée du Nord depuis les années 60 en plein cœur de la capitale allemande.

Citation de la semaine "Les kits solaires évitent l’émission de 9,5 tonnes de carbone par semaine. Si l’ensemble de la population adopte l’énergie solaire, alors on pourra économiser 5 millions de tonnes de carbone." (Joseph Katswera)

Fatou Bensouda accusée d'avoir tu les crimes commis sous Jammeh en Gambie La procureure générale de la Cour pénale internationale, ancienne ministre de la Justice sous Yahya Jammeh, est accusée d'avoir fermé les yeux sur certains crimes.