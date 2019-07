Syligate. Paul Put entendu lundi par la commission éthique de la Féguifoot, Amadou Diaby aussi attendu… 

Très attendu ce vendredi pour donner des explications sur le versement de la commission à un membre du bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football (Féguifoot), Paul Put, ex-sélectionneur du Syli national de Guinée, limogé au lendemain de la défaite de l’équipe nationale à la Can Égypte 2019, a de nouveau brillé par son absence.

Selon le président de la commission éthique de la Féguifoot Amadou Tham Camara, au sortir d’une réunion, le Belge a demandé que sa sécurité soit assurée avant toute sortie dans les rues de Conakry.

»La commission a commencé à délibérer mais, malheureusement, c’est très long. Nous n’avons pas terminé et nous allons terminer le lundi. Donc, la décision finale est reportée à lundi parce que, nous ne nous sommes pas accordés sur le tout. Paul Put a évoqué des raisons de sécurité, nous avons transmis ça au comité exécutif pour que sa sécurité soit assurée et qu’il puisse venir sereinement ici. Donc, nous avons bon espoir que le lundi, il sera là. C’est impératif parce que son témoignage est important. Il a parlé de beaucoup de choses dans son rapport. Notamment, du versement de commission à un membre du comité exécutif. Il est bon qu’il soit là, qu’il puisse nous dire qui, comment et pourquoi il faisait ça. Personne ne peut répondre cela à sa place. C’est à lui de répondre. Amadou Diaby est également attendu la semaine prochaine et lorsqu’il sera là, il sera entendu par le comité ou la commission d’éthique. Paul Put a besoin de sécurité parce que, vu le mauvais résultat qu’il a obtenu, il s’attend à ce qu’il fasse l’objet de vindicte populaire. Donc, il a besoin qu’il soit en sécurité », a-t-il dit.

Mohamed Cissé

