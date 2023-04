Cette cérémonie qui a débuté par la levée du corps à l’hôpital de l’Amitié Sino-guinéenne de Kipé se poursuit à l’instant même au parking de l’aérogare de l’aéroport International Ahmed Sékou Touré de Conakry, avec des discours et témoignages en présence de la famille de la défunte, du président de la transition, du Premier ministre, des ministres et anciens ministres, des hauts cadres, proches, amis et collaborateurs.

À travers un décret du président de la transition colonel Mamadi Doumbouya, rendu public à cette cérémonie par Ibrahima Diallo, grand chancelier de l’ordre des mérites, la défunte qui fut première dame pendant 12 ans a été décorée à titre posthume.

« Le grade de commandeur de l’ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné à feue Hadja Djéné Kaba Condé, ex-Première dame de la République de Guinée en reconnaissance pour ses loyaux services rendus à la nation ».

À la suite de cette cérémonie l’illustre disparue, née vers 1960 bougera par hélico pour la ville de Kankan qui l’a vue naître. Son inhumation est prévue ce dimanche 16 avril.

Mamadou Yaya Barry