Tabac et cancer : un danger qui doit interpeller ! (Par Mamadou Diallo)

En Guinée, l’on constate, avec beaucoup d’appréhension, que le tabagisme gagne du terrain, en dépit des campagnes de sensibilisation menées sur le terrain ou dans les médias par des associations citoyennes comme ‘’Génération sans tabac’’, que dirige le très dynamique Ibrahima Sory CISSE.

Le tabagisme, on le sait, est la principale cause de cancer dans le monde ; il tue des millions de personnes par an. Selon les spécialistes, il multiplie en effet le risque de cancer du poumon par rapport à un non-fumeur. Il diminue lorsqu’on arrête de fumer mais reste élevé par rapport aux personnes n’ayant jamais fumé. Il y a aussi le cas du tabagisme passif qu’il ne faut pas négliger. Dans les lieux publics (bars-cafés, restaurants, bureaux, écoles, marchés, etc), les gens ne se gênent pas souvent pour fumer au vu et au su de tout le monde, sans se soucier de la santé des non-fumeurs qui sont avec eux. Or, l’on apprend que la fumée de tabac est un mélange complexe, formé de milliers de produits chimiques sous forme gazeuse ou particulaire, qui résulte de la combustion complète ou incomplète du tabac. Ce tabagisme passif ou involontaire se définit comme l’exposition à la fumée du tabac dans l’environnement.

Des dispositions et des mesures pratiques devraient alors être prises pour mettre les populations à l’abri des méfaits du tabagisme sur leur santé. Pour ce faire, l’on pourrait par exemple interdire la cigarette dans l’espace public ou revoir considérablement à la hausse les taxes sur le tabac. Ce qui, sans nul doute, amènerait les commerçants à se tourner vers d’autres produits d’importation destinés à la consommation.

Comme indiqué plus haut, l’association ‘’Génération sans tabac’’ a choisi de faire de la lutte contre le tabagisme une priorité dans l’intérêt supérieur de la population. Elle ne ménage ni ses efforts ni ses maigres moyens pour attirer l’attention des autorités politiques et sanitaires ainsi que des populations sur la dangerosité du tabac. Des plaidoyers, des conférences-débats sont organisés à cet effet avec la participation effective et enrichissante des spécialistes et des partenaires.

Espérons vivement que l’appel patriotique de ‘’Génération sans tabac’’ tombera dans des oreilles attentives pour sauver des vies.

L’heure ne doit plus être aux discours creux ou aux dénonciations sans suite mais plutôt aux actions concrètes dans le cadre de la lutte sans merci contre le tabagisme et ses corollaires dans notre pays. C’est une lapalissade de dire que le tabac nuit fortement à la santé et tue ! Une prise de conscience s’avère donc nécessaire aussi bien au niveau des décideurs qu’au niveau des populations.

La vie ne vaut rien mais rien ne vaut la vie, dit-on à juste raison. A bon entendeur, salut !

Par Mamadou DIALLO

À RAPPELER QUE MR IBRAHIMA SORY CISSE EST LE PRÉSIDENT DE LA GENERATION SANS TABAC-GUINEE ET LAURÉAT 2011 DE LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME,LE CANCER ET LA CONTREBANDE DES MARQUES CIGARETTE,PRIX DÉCERNÉ PAR L’OMS