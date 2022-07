Tabaski à Boké : religieux et sages rendent visite aux autorités locales

Quelques heures après la prière collective ce samedi, des religieux et sages de la commune urbaine de Boké ont rendu une visite de courtoisie aux autorités administratives à savoir le gouverneur, Colonel Sékouba Trésor Camara et le préfet, Colonel Sény Sylver Camara.

Selon l’inspecteur régional des affaires religieuses de Boké, Elhadj Mohamed Wakil Yattara, la Chefferie, quelle soit traditionnelle ou moderne, constitue l’ombre et la protection pour une nation.

« C’est pourquoi nous mettons cette occasion à profit pour la paix et la stabilité de notre pays, la Guinée », précise-t-il. Il a aussi réitéré la disponibilité des sages, populations et religieux de Boké à accompagner les autorités de la transition guinéenne.

Cette visite de courtoisie aux autorités locales de Boké est une tradition pour les populations, religieuses et sages de la préfecture de Boké, rappelle le maire, Mamadouba Tawel Camara.

Plus loin, l’inspecteur régional des affaires religieuses de Boké a salué et apprécié le caractère religieux et social des nouvelles autorités de Boké.

Mamadouba Camara