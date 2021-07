Tabaski à Kindia : l’érudit Abdoul Wakil s’adresse au président Alpha Condé

L’érudit de Kindia, Elhadj Abdoul Wakil Keita s’est adressé mardi 20 Juillet 2021 au président guinéen après la prière de l’Aïd 1l-Adha. Abdoul Wakil Alamali Keita a demandé le pardon du professeur Alpha Condé pour la libération des personnes détenues à la maison centrale de Conakry.

Pour le célèbre Wakil, Alpha Condé doit pardonner et libérer tous ceux qui sont aujourd’hui incarcérés dans le cadre des élections en Guinée.

C’est après avoir appelé les Guinéens à la paix que l’érudit de Kindia s’est adressé au président guinéen en ces termes. <<[…] Notre président qu’Allah lui accorde de la santé, Dieu a fait qu’il soit président de ce pays et si tu es le premier responsable d’un pays, tu dois pardonner. Alpha Condé doit continuer son pardon. Ce qu’il a déjà accompli, tout le monde est fier de lui, qu’il pardonne encore. De laisser tout à Dieu. Le reste des gens qui sont en prison, de les pardonner, son pouvoir dépasse cela. C’est lui le propriétaire de la Guinée. Donc, il n’a qu’à pardonner et libérer les détenus. Nous encore demandons aux Guinéens de prôner la paix, de s’aimer, un amour loin de l’ethnocentrisme. Nous demandons à tous les bords politiques de se pardonner et surtout de se comprendre pour le bonheur des Guinéens. >>

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

