Tabaski à Kindia : les fidèles musulmans dans la joie mais déplorent la situation économique du pays

À l’image de leurs coreligionnaires du monde, les fidèles musulmans de la commune urbaine de Kindia ont célébré ce samedi 9 juillet 2022, la fête de l’Aïd-El-Kebir. Si le la joie se lit sur le visage des fidèles musulmans, certains ont déploré les conditions économiques dans lesquelles cette fête a été célébrée.

Malgré une situation économique qu’ils jugent déplorable, ces fidèles musulmans se sont massivement reunis dans les lieux des prières de Kindia pour s’acquitter de leur obligation religieuse. A la place des martyrs où étaient plusieurs autorités, certains citoyens ont déploré la situation dans la quelle s’est tenue cette fête de l’Aïd-El-Kebir notamment l’aspect économique.

“Nous sommes très contents pour cette fête de Tabaski et surtout cette prière que nous venons de terminer. Elle se tient dans une situation difficile puisque peu de gens qui travaille et ce qu’on a aussi ne suffit pas. Quand tu regardes, il y’a beaucoup de personnes ici aujourd’hui mais il y’a certaines personnes, elles sont obligées de porter leur ancienne tenue pour la fête. Moi je dirais à l’autorité en place, toute personne qui veut vraiment aider la population de Kindia, qu’elle sache que la jeunesse de Kindia a besoin d’un soutien. Si économiquement les jeunes ne peuvent pas tenir comment peut-on organiser la fête comme on veut ?’’, dit Aboubacar Bangoura alias ‘’Batakali’’.

Le préfet de Kindia, Colonel Abdel Kader Mengué Camara a aussi livré ses sentiments. Pour lui, c’est une occasion pour demander à Dieu le pardon. ‘’Aujourd’hui, c’est un sentiment de bon musulman, bon croyant qui m’anime pour mon pays par le sermon qui a été pronounce. Le grand imam a donné des voies sur lesquelles le musulman doit marcher afin que tu puisses rendre ta religion dans des meilleurs conditions et ton existence au sein de la société. Donc nous disons Dieu merci ! Ce sont des occasions de prôner la paix, la quiétude, la paix sociale dans la cité et demander à Dieu de nous protéger, protéger le peuple et monde entier’’, dit-il.

Mabinty Camara, vendeuse de poisson au marché Yenguêma n’a pas manqué de revenir sur les difficultés rencontrées à l’achat des habits de fête pour ses enfants. ‘’Nous rendons gloire à Dieu! Parce qu’on a bien prié et nous prions que l’année prochaine nous trouve dans la santé. Cette année est devenue de plus en plus difficile. Gagner de l’argent, c’est très difficile. Nous on vend actuellement pour vendre seulement sinon il y’a aucun intérêt. Et malgré tout ça quand on a des enfants, il faut les habiller pendant les fêtes. J’étais même obligée de prendre crédit pour acheter des habits pour mes enfants. Et après la fête, c’est rembourser cet argent ou chercher quoi manger? C’est très difficile actuellement’’, déplore cette dame.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

