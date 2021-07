Tabaski à Labé : la paix, l’unité et la fraternité au cœur du sermon d’Elhadj Badrou

A l’instar de leurs coreligionnaires de Guinée, les fidèles musulmans de Labé ont célébré ce mardi, 20 juillet 2021, la fête de l’aïd-el Kabîr, la plus importante du monde musulman. A Bowloko, le plus grand lieu de prière de la capitale du Foutah Djallon, ils étaient très nombreux ces citoyens a prendre part à cette prière.

Etaient également présents, le gouverneur Elhadj Madifing Diané, le préfet Elhadj Safioulaye Bah, le maire Mamadou Aliou Lally Diallo et le très controversé député de Labé, Thierno Aliou Mosquée.

Dans son sermon de circonstance, le premier de Labé, est revenu sur l’importance de cultiver la paix. « A tous les citoyens, aimons notre pays, la Guinée. Aimer notre pays va nous permettre de nous aimer pour contrecarrer tous les problèmes auxquels nous seront confrontés. Aimer notre pays va nous permettre de prendre tout le monde au même pied d’égalité, redonner chacun ses droits, empêcher l’injustice et l’impunité, faire face à la méchanceté. Cultiver également la paix, vouloir pour les autres tout ce que l’on voudra pour soit. Dieu nous exhorte d’aimer son prochain, d’être bon entre nous, redonner à chacun ses droits. Dieu nous interdit également de faire du mal à son prochain et l’accuser (…) Si les fidèles acceptent de rendre en compte ces recommandations, ils seront récompensés à l’au-delà », affirme Elhadj Thierno Mamadou Badrou Bah.

De son côté, le gouverneur de région n’a pas manqué de déclarer : « J’ai suivi avec beaucoup d’intérêt le sermon de l’imam, qui s’articule essentiellement sur la paix et l’unité nationale. A la population de Labé, je leur exprime toutes me reconnaissance et toute ma satisfaction. La paix est revenue. Pour moi, Labé est synonyme de paix, la région du Foutah est synonyme de solidarité et de fraternité. La paix, la solidarité et la fraternité commencent à refaire surface dans cette région. Et c’est ce qui est l’identité de cette région. Que Dieu renforce cette compréhension et qu’il nous maintient dans cette voie. Car, c’est uniquement sur cette voie que nous aurons la paix », dira entre autres le gouverneur Diané.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

