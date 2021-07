Tabaski à N’zérékoré : le gouverneur appelle la population au respect des mesures sanitaires

Les fidèles musulmans du monde célèbrent ce mardi la fête de tabaski ou fête des moutons cette année dans un contexte sanitaire liée à la covid-19.

A N’zérékoré, cette fête a connue une forte effervescence. Le gouverneur de la région Mohamed Garé accompagné d’une forte délégation s’est acquitté de ses obligations religieuses à la grande mosquée.

Après la prière, le Général de police qui s’est confié aux médias locaux et s’est réjoui des mesures sanitaires qui ont été strictement respectées à la mosquée conformément au communiqué du secrétariat général des affaires religieuses.

« J’ai un sentiment de fierté et de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Nos pensées pieuses vont à cela qui sont décédés ou alités. Ma deuxième satisfaction, comme vous avez le constatez, c’est le respect de la distanciation et des règles de sécurité sanitaires », a fait remarqué le gouverneur.

Poursuivant, il a invité la population à se donner la main davantage pour booster cette maladie hors de la région.

« Je voudrais profiter lancer un appel à la population guinéenne et particulièrement celle de N’zérékoré, que nous prenions conscience que la Covid-19 est une réalité. Nous nous sommes battus en se donnant la main pour combattre Ebola. La Covid-19 persiste. J’appelle les uns et les autres à respecter les règles sanitaires. Faisons en sorte que nous puissions nous débarrasser de cette maladie. Notre région à beaucoup de potentialités. Et je salue donc toute la population pour l’entente, pour la convivialité et pour la paix observée dans notre région », a confié le gouverneur Mohamed Garé.

Dans son sermon, le premier de la ville, Oumar Cissé, a aussi invité la population à se faire vacciner contre le nouveau coronavirus, une façon selon lui, d’obéir à la parole du prophète Mohamed paix et salut sur lui.

Amara Souza, depuis N’zérékoré