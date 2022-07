Tabaski/Elhadj Badrou Bah, imam de Labé : « que cette transition soit la dernière »

A l’instar des autres villes du pays, les fidèles musulmans de Labé, ont célébré ce samedi 09 juillet, la Tabaski, communément appelée fête des moutons. Ils étaient très nombreux ces citoyens dans leurs plus belles tenues à rejoindre le plus grand lieu de prière de la capitale du Foutah Djallon sis à Bowloko, dans le quartier Dow-Saré.

Parmi eux, l’ancien député uninominal de Labé, honorable Cellou Baldé, le leader du Model, Aliou Bah, le maire Mamadou Aliou Lally Diallo, le gouverneur de région, colonel Robert Soumah, le directeur de Cabinet du Premier ministre, pour ce citer que ceux-là.

Après son sermon de circonstance dans lequel, ils est revenu sur l’historique de l’immolation, l’importance et le type d’animal à immoler, le premier imam de la grande mosquée de Labé, a livré un discours, dans en demandant au gouverneur de Labé, d’informer le gouvernement et le président de la transition que jusqu’à date, Labé n’a pas bénéficié des actions du gouvernement pour son développement.

« Il y a quelques jours, nous avons eu des hôtes à Labé, tous les ministres étaient ici à Labé, le gouverneur n’est pas gêné de dire aux sages de Labé, de remercier davantage, les fils et filles de Labé, puisqu’ils vous ont honorés et ils m’ont honoré, en réservant un accueil chaleureux au gouvernement. Tous ceux qui étaient venus ici (membres du gouvernement, ndlr), ils ont senti et ils ont reconnu l’absence de l’Etat chez-nous, c’est-à-dire que l’Etat n’a rien fait pour nous, mais nos fils ont fourni assez d’efforts. Si je dis Labé, je parle de la région toute entière, le gouverneur avait même demandé au gouvernement d’aider aussi Labé, pour son développement. Pour finir, je vais demander au gouverneur, de dire au président de la république, le colonel Mamadi Doumbouya que nous avons célébré la fête de Tabaski, dans les meilleures conditions. En plus, ce que les trois autres régions naturelles vont lui dire, c’est ce que la région de Labé, lui dira aussi. Il (colonel Doumbouya ndlr) doit savoir qu’aujourd’hui c’est lui le père de la nation, il ne doit pas écouter toute personne qui voudrait détruire ce pays, puisque celui qui vient souffler dans ces oreilles aujourd’hui, demain ce dernier va rester à côté, il sera la seule personne qui endossera la responsabilité de tout ce qui adviendra. Nous prions Dieu que cette transition, qui est chère à tous les Guinéens, que cette transition soit la dernière, que Dieu nous aide pour que cette transition se passe dans les meilleures conditions. Lui-même, le président a demandé aux sages de le conseiller comme leur propre fils, c’est pourquoi nous sages de Labé, nous lui avons rappelé que la destruction des maisons jugées construites sur les domaines de l’Etat, d’arrêter ce projet, il a d’autres projets sur lesquels il doit concentrer son énergie, il y a plusieurs choses à faire dans ce pays, qui ne sont pas liées à la destruction des habitations, heureusement il a accepté ces conseils des sages de Labé », affirme Elhadj Badrou Bah.

Poursuivant, le petit-fils de Thierno Aliou Bhoubha Diyan de renchérir en ces termes : « la transition, surtout qu’il[ colonel Doumbouya] sait qu’il est question de préparer le terrain pour les prochains dirigeants, dans un temps bien déterminé, nous prions Dieu de nous aider afin que cette transition, nous permette de relever tous les défis, et que Dieu nous aide que les guéguerres qu’on a connues dans un passé récent soient des lointains souvenirs», prie Elhadj Badrou Bah.

Dans la foulée, la parole a été donnée au maire Mamadou Aliou Lally Diallo qui n’a pas manqué d’appuyer sur les propos du premier Imam.

« Lorsque le gouvernement est venu, ils ont tous constaté que Labé, est en manque criard d’infrastructures de base comme le courant, l’eau et des routes, etc., même si nous savons que ce n »est pas un gouvernement de développement que nous avons actuellement, mais c’est de leur obligation d’assister leurs citoyens, pour le peu qu’ils peuvent », estime le maire de la commune urbaine de Labé.

De son côté, le gouverneur de région a parlé de la fête tournant dont Labé n’a toujours pas bénéficié.

« Je tends la main au président du CNRD, président de la république, et au gouvernement de Mohamed Béavogui, pour la fête tournante, au nom de la population de Labé », plaide le colonel Robert Soumah.

A noter que cette prière a été cloturée par l’immolation d’un bélier par le premier imam de Labé.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83