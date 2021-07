Tabaski: test PCR/TDR ou carnet de vaccination contre Covid-19 pour quitter Conakry (ANSS)

Suite à l’augmentation inquiétante du nombre de cas de Covid-19 en Guinée, le gouvernement guinéen, à travers l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS), vient par une note dont Mediaguinee détient copie, notifier à toutes les personnes désireuses de quitter Conakry pour se rendre à l’intérieur du pays pour la fête de Tabaski, de se munir obligatoirement d’un test PCR/TDR négatif ou le carnet de vaccination contre le Coronavirus. Il l’a fait savoir le mercredi 14 juillet.

Dans cette note, l’ANSS a tenu à rappeler ceci : « Avec la détection des nouveaux variants (Alpha, Bêta et Delta) en Guinée, la vaccination reste l’un des moyens de prévention les plus efficaces. Même étant vacciné, il est important de continuer à respecter les gestes barrières (port de la bavette, distanciation physique). Le gouvernement est en train de faire tout ce qui est en son pouvoir pour rendre les vaccins disponibles sur les différents sites de vaccination. En plus d’un million de doses déjà reçues dont l’administration est en cours, quatre millions de doses supplémentaires seront livrées dans les prochains mois (août-septembre). »

Pour limiter la circulation des variants vers l’intérieur du pays, des mesures ont été annoncées. « Les personnes désireuses d’aller célébrer la fête de Tabaski doivent présenter à la sortie de Conakry la preuve d’un test PCR/TDR négatif valide de 5 jours ou le carnet de vaccination contre la Covid-19. », annonce-t-on.

Il faut rappeler que depuis la notification du premier cas de Covid-19 le 12 mars 2020, la Guinée a enregistré 24173 cas positifs dont 23 416 guéris et 180 décès hospitaliers enregistrés à la date du 11 juillet 2021. De la semaine 25 à la semaine 27, le taux de positivité est passé de 2,6 à 3,7% et le nombre de décès a également augmenté avec des cas parmi les sujets de moins de 35 ans, apprend-on de l’ANSS.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08