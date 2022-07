Tabaski : les journées du samedi et lundi, fériées en Guinée !!!

La Guinée célèbre ce samedi, 9 juillet la fête de tabaski. A cette occasion, le ministre du Travail et de la Fonction publique Julien Yombouno a annoncé que les journées du samedi et lundi, 11 juillet sont déclarées fériés, chomées et payées sur toute l’étendue du territoire national.

« A l’occasion de la fête de Tabaski, le Ministre du Travail et de la Fonction Publique porte à la connaissance des Travailleuses, Travailleurs et Agents des secteurs public, mixte et privé, que la journée du Samedi 09 Juillet 2022, jour de la fête et la journée du Lundi 11 Juillet 2022, sont déclarées fériées, chômées et payées sur toute l’étendue du Territoire National », annonce le ministre. Et d’ajouter : « le Ministre du Travail et de la Fonction Publique profite de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête aux fidèles musulmans de Guinée et d’ailleurs ».

Elisa Camara