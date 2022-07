Tabaski : l’imam de Coyah invite à « soigner nos propos envers les sages et autorités »

L’aid-El-kébir ou fête des moutons a été té célébrée ce samedi 10 juillet à Coyah.

Très tôt le matin, les fidèles musulmans de Soumbouyah ont rallié leurs lieux de prièr indiqués pour la circonstance.

L’imam ratib de Coyah, Abdoul Karim Bangoura, dans son sermon a invité les Coyahkas aux respect de la personne humaine et au maintien de la quiétude sociale dans la cité. Par la même occasion, il a exhorté les citoyens à soigner leurs propos à l’endroit des sages et autorités de la place.

Aux autorités , il a les a invités aussi à être auprès des personnes démunies et dans les moments les plus difficiles.

En plus, il a appelé les musulmans de Coyah au respect des principes de l’islam et d’être toujours à la solde de la religion.

Le Maire de la commune urbaine, Abou Soumah a pour sa part invité les citoyens de Soumbouyah au pardon et à l’amour de son prochain.

« Nos aînés doivent avoir pitié de nous et à nous aussi d’avoir pitié d’autres . On doit collaborer, on doit s’aimer et semer la paix, la culture de la paix au niveau de notre communauté. Bonne fête aux femmes, aux jeunes et à toute la population de coyah.

Kalidou Diallo